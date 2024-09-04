«Променад» для банкрота

ООО «Променад», на балансе которого находится ранее принадлежавший финской SRV торгцентр 4Daily в подмосковных Мытищах, обанкротился. Права требования к компании перешли к структурам, связанным с бизнесменом Владимиром Давиди — владельцем ряда недвижимости в центре Москвы и парфюмерной компании Esterk Lux Parfum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр 4Daily в Мытищах

Фото: @4daily Торговый центр 4Daily в Мытищах

Фото: @4daily

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Променад» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, следует из решения суда, вынесенного в конце августа 2024 года. В базе СПАРК указано, что на балансе этого юрлица находится торгцентр 4Daily общей площадью 52 тыс. кв. м, построенный в подмосковных Мытищах за 4,5 млрд руб. инвестгруппой «Тринфико» и финским концерном SRV.

Последний, распродавая свои активы в РФ, в 2022 году уступил свою долю екатеринбургской компании «Проспект групп», сообщала тогда газета «Ведомости». В «Проспект групп» не ответили на запрос “Ъ”. В «Тринфико» сообщили, что компания больше не имеет никакого отношения к активу. Конкурсный управляющий «Променада» Роман Калинин сообщил “Ъ”, что решение о порядке реализации имущества для погашения задолженности будет утверждаться на общем собрании кредиторов.

Из судебных материалов следует, что с 2022 года «Променад» не платил своему кредитору — Сбербанку. Общая сумма задолженности уже достигла 1,33 млрд руб.

В конце 2022 года банк уступил право требования этой суммы ООО «СБК Уран» (его СМИ называли структурой Сбера). В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. В июне компания «СБК Уран» инициировала банкротство «Променада», а в июле передала право требования задолженности ООО «Савинский». Эта компания, по данным СПАРК, принадлежит Лазарю Данилову, который также выступает гендиректором ООО «МБ 23», учрежденного Владимиром Давиди. Бизнесмен владеет компанией Esterk Lux Parfum, специализирующейся на поставках элитной парфюмерии (среди ее партнеров ЦУМ, ГУМ, «Рив Гош», «Иль де Боте»). С Владимиром Давиди и ООО «Саввинский» связаться не удалось, в Esterk Lux Parfum не ответили на запрос “Ъ”.

Дело о банкротстве может быть полностью завершено при удовлетворении всех требований кредиторов или при заключении мирового соглашения, не исключает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. К тому же покупка прав требования к «Променаду» ООО «Саввинский» может означать покупку самого объекта, полагает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Он напоминает, что у Владимира Давиди есть интересы на рынке недвижимости. К примеру, он владеет Домом московского гражданского губернатора на Тверской улице в центре Москвы, двумя зданиями на Никольской улице (одно из них — Расстрельный дом), зданием Казанского архиерейского подворья в Ветошном переулке.

Исходно владельцы 4Daily выбрали неправильную стратегию управления, которая привела к длительному простою заметной части площадей и небольшому денежному потоку от сдачи в аренду помещений, рассказывает управляющий партнер RedStone Индира Шафикова.

Алексей Ванчугов не исключает, что новый владелец перепрофилирует этот объект. В Мытищах высокая конкуренция — через дорогу работает торгцентр «Июнь», рядом также функционирует «Красный кит», отмечает Индира Шафикова.

В этом году трафик в торгцентрах заметно снизился. Количество покупателей в сопоставимых магазинах парфюмерии и косметики в торгцентрах России в первом полугодии сократилось на 3% год к году, DIY — на 8%, одежды и обуви — на 10%, товаров для детей — на 12%, посчитали в Focus Technologies (см. “Ъ” от 18 июля). В сервисе «Чек Индекс» уверены, что влияние негативного тренда на офлайн-магазины произошло в том числе за счет расширения инструментов доставки в регионах, где продажи товаров массового потребления выросли на 20% год к году.

Дарья Андрианова