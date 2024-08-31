У спальных районов проснулся аппетит

За первые семь месяцев 2024 года выручка заведений общепита в периферийных районах Москвы выросла в среднем на 15% год к году, в том числе за счет увеличения посещаемости. В то же время рестораны и кафе в центре столицы отмечают сокращение трафика, хотя и незначительное. Москвичи чаще всего выбирают на окраине города места для обеда и ужина в торговых центрах: это стимулирует операторов ресторанов и кафе открывать новые объекты именно в таких местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—июле 2024 года выручка заведений общепита, расположенных в торгцентрах на периферии Москвы, выросла на 15% год к году за счет увеличения на 10% среднего чека и роста посещаемости на 4%, подсчитали в Focus Technologies. Для сравнения: выручка операторов ресторанов и кафе в целом по Москве за этот же период выросла на 12% год к году, трафик — на 1%.

Ряд участников рынка подтверждают рост посещаемости заведений в торговых центрах на окраине Москвы. В TanukiFamily отмечают, что трафик в ресторанах сети на периферии выше на 11%, чем в центральных районах города. По словам директора по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александра Муратова, в январе—июле 2024 года посещаемость ресторанов компании в спальных районах столицы, в том числе в торговых центрах, выросла на 3–4% год к году, в то время как в центре города — снизилась на 1%. Бренд-директор сети «Перчики» Елена Носова говорит, что их ресторан в удаленном от центра Москвы районе показал рост трафика в этом году на 25% год к году.

Более заметное увеличение трафика в заведениях на периферии города произошло за счет постепенного восстановления интереса потребителей к удаленным от центра города торговым объектам.

Они постепенно заполняются магазинами российских брендов, открывающимися на площадях, где ранее были магазины международных игроков, отмечает руководитель направления исследования и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Так, помещения ушедших западных ритейлеров заняли, в частности, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Just Clothes, Rendez-Vous. На этом фоне, ожидают в консалтинговой компании CMWP, к концу 2024 года доля свободных площадей в торгцентрах Москвы сократится на 5,6 процентного пункта год к году, до 7,3%, что ниже даже значений докризисного 2019 года, когда вакантность составляла 8,2%.

Елена Носова объясняет рост трафика в заведениях общепита на периферии столицы тем, что туда сейчас старается переместиться заметная часть экономически активных жителей Москвы, в силу того что в таких районах стоимость аренды жилья остается сравнительно доступной. Директор департамента аренды агентства «Этажи» Ольга Павлинова еще весной этого года отмечала смещение спроса арендаторов на окраины крупных городов, где ставки по аренде ниже. В июне 2024 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла на 30,7% год к году, до 58 тыс. руб., подсчитали в «Яндекс Аренде».

Если раньше горожане предпочитали для отдыха и прогулки ехать в центр, но сейчас они остаются в своем районе, отмечает основатель Zemskiy Group Владислав Земский.

Потребители часто ужинают в ресторанах своего района с семьей после работы и в выходные дни, соглашаются в TanukiFamily.

Рестораторы также отметили рост числа граждан, питающихся вне дома. В первой половине 2024 года доля трат потребителей на отели, кафе и рестораны составила 5,7%, в то время как в 2020 году составляла 4,1% от общего объема расходов, подсчитали в «Ромир». По их данным, доля домохозяйств, совершающих хотя бы одну покупку в этом сегменте в месяц, также выросла с 49,5% до 62,5%.

География потребления меняется, и некоторые рестораторы, открывавшие ранее заведения только в центральных локациях, начали запускать точки в спальных районах, говорит Владислав Земский. Он ожидает, что в будущем операторы рынка общепита будут активнее осваивать периферийные районы Москвы — преимущественно на северо-западном, западном и юго-западном направлениях.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова