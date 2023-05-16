Сотрудники института РАН сообщили об аресте ученого Звегинцева по делу о госизмене

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Звегинцев в 200 году

Фото: Владимир Зинин / ТАСС Валерий Звегинцев в 200 году

Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) опубликовали открытое письмо с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Они заявили, что за последний год по подозрению в госизмене были арестованы три их ученых, последний — главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН Валерий Звегинцев. О деле в отношении него ранее не сообщалось.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса — "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)… Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы»,— отмечается в письме.

Авторы подчеркивают, что, по информации из открытых источников, причиной дел стали «выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах». Кроме того, все материалы ученых проверялись «на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», отмечается в письме. Тем не менее «следственные органы опираются на другое мнение в качестве экспертного», и имена своих экспертов не раскрывают, подчеркивают ученые.

«Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки… Уважаемые коллеги и друзья, граждане России, мы просим вас о помощи! Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности. Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной изменой»,— сказано в обращении.

Неназванный источник в СО РАН заявил ТАСС, что Валерия Звегинцева задержали около трех недель назад. По его словам, сейчас мужчина находится под домашним арестом. Поводом для подозрений в госизмене была публикация статьи о газовой динамике в иранском журнале. Как уточнил собеседник агентства, перед публикацией материал прошел две экспертизы о возможной секретности. Следственные органы никак не комментировали предполагаемый арест ученого.

Летом 2022 года по подозрению в госизмене были арестованы трое ученых-физиков из новосибирского Академгородка — директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов и завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. Их дела никак не связаны между собой. У господина Колкера диагностировали рак четвертой стадии, на третий день после ареста ученый умер в больнице Москвы. 76-летний господин Маслов сейчас находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его подозревают в предоставлении данных, являющихся гостайной. По одной из версий, секретные сведения связаны с гиперзвуком. Дело расследовал центральный аппарат ФСБ, рассматривать его будет суд в Санкт-Петербурге.

Лаура Кеффер