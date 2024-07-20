Как клубы выступили на Евро–2024
Сколько пользы принесли их игроки своим сборным
«Ъ» проанализировал статистические показатели всех сыгравших на чемпионате Европы футболистов и ранжировал их клубы по степени полезности для национальных команд. Рассказываем, как показали себя представители топ–15.
1. «Бавария»
Страна: Германия
Рейтинг полезности: 101 балл
Участники Евро (сыграли хотя бы в одном матче): 10 (9)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 6 / 3
Желтых / красных карточек: 3 / 0
Минут на поле (в среднем на игрока): 3106 (310,6)
Пробег, км: 337,5
Можно поискать символизм в том, что на чемпионате Европы по футболу в Германии самым продуктивным клубом стал флагман немецкого футбола — мюнхенская «Бавария». Тем более что основной вклад в ее успех внесли два немца — вратарь Мануэль Нойер и Джамал Мусиала. На счету первого четыре пропущенных мяча в пяти матчах, у второго — три забитых, больше на турнире нет ни у кого. Одним из пяти других игроков, который отметился тремя голами, стал англичанин Гарри Кейн, также представляющий «Баварию».
2. «Манчестер Сити»
Страна: Англия
Рейтинг полезности: 92 балла
Участники Евро (сыграли): 13 (13)
Игроков в символической сборной: 3
Голов / голевых передач: 3 / 2
Желтых / красных карточек: 6 / 0
Минут на поле (в среднем): 5511 (423,9)
Пробег, км: 642,4
На чемпионат Европы приехало 13 игроков «Манчестер Сити», и все хотя бы раз вышли на поле — это самый внушительный показатель среди всех клубов. Наибольший вклад — 17 баллов в клубную копилку — внес испанский полузащитник Родри. Он стал чемпионом Европы, а также пополнил коллекцию индивидуальных наград, выиграв приз лучшему игроку турнира. Английское трио из «Манчестер Сити» — Джон Стоунз, Кайл Уокер и Фил Фоден — принесли клубу еще 26 баллов. Лидеры полузащиты манчестерцев — Кевин де Брюйне и Бернарду Силва — забили по голу. Единственным ассистентом стал голландский защитник Натан Аке.
3. ПСЖ
Страна: Франция
Рейтинг полезности: 88 баллов
Участники Евро (сыграли): 12 (11)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 4 / 5
Желтых / красных карточек: 5 / 0
Минут на поле (в среднем): 3317 (276,4)
Пробег, км: 351,4
Перед началом чемпионата Европы ПСЖ мог быть главным фаворитом этого конкурса. Парижан на турнире представляли претендовавший на всевозможные награды лидер французской сборной Килиан Мбаппе, его партнеры по атакующей группе команды Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани, голкипер победителей прошлого Евро Джанлуиджи Доннарумма. Они принесли клубу достаточно баллов, но самым полезным из игроков ПСЖ стал испанец Фабиан Руис. Хавбек записал на свой счет два гола и две результативные передачи и стал чемпионом Европы.
4. «РБ Лейпциг»
Страна: Германия
Рейтинг полезности: 84 балла
Участники Евро (сыграли): 11 (11)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 5 / 6
Желтых / красных карточек: 6 / 0
Минут на поле (в среднем): 2735 (248,6)
Пробег, км: 316,8
«Лейпциг» по итогам Евро несколько неожиданно вошел в пятерку самых полезных клубов, а еще стал одним из двух лучших по системе «гол+пас». Один испанец Дани Ольмо, который не являлся игроком основы до начала первенства, но стал таковым после травмы Педри, принес «Лейпцигу» 28 баллов. Он забил три мяча и «разделил» с пятью другими футболистами «Золотую бутсу» турнира, а также отдал две голевые передачи и был одним из претендентов на награду лучшему игроку турнира.
5. «Интер»
Страна: Италия
Рейтинг полезности: 73 балла
Участники Евро (сыграли): 13 (12)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 5 / 1
Желтых / красных карточек: 6 / 0
Минут на поле (в среднем): 3905 (300,4)
Пробег, км: 430,3
Так же, как «Манчестер Сити», «Интер» делегировал на Евро 13 футболистов. Правда, один из них — французский защитник Бенжамен Павар — ни разу не появился на поле. По голу из футболистов миланского гранда забили ветераны голландец Стефан де Врей, турок Хакан Чальханоглу и австриец Марко Арнаутович, а также итальянские лидеры Николо Барелла и Алессандро Бастони. Проявил себя и основной вратарь швейцарской сборной Ян Зоммер.
6. «Барселона»
Страна: Испания
Рейтинг полезности: 68 баллов
Участники Евро (сыграли): 11 (10)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 4 / 6
Желтых / красных карточек: 4 / 0
Минут на поле (в среднем): 2756 (250,5)
Пробег, км: 323
Несмотря на затянувшуюся стагнацию «Барселоны», здесь она опередила своего заклятого врага мадридский «Реал», который в последние годы был куда более успешен на домашней и европейской аренах. Главным «кормильцем» каталонского клуба стал 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль, сверкнувший в составе сборной Испании. Он был признан лучшим молодым игроком турнира, вошел в его символическую сборную и принес «Барселоне» почти половину баллов в рейтинге.
7–8. «Валенсия»
Страна: Испания
Рейтинг полезности: 64 балла
Участники Евро (сыграли): 2 (2)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 1 / 0
Желтых / красных карточек: 1 / 0
Минут на поле (в среднем): 481 (240,5)
Пробег, км: 33,88
А это уникальный случай. Находящаяся в глубоком кризисе «Валенсия» взобралась на седьмое место списка по сути благодаря геройствам одного игрока. Да, был еще гол Романа Яремчука, но украинский форвард принес испанскому клубу лишь 3 балла, а вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили — аж 61. За четыре матча турнира он совершил 29 сейвов и сыграл колоссальную роль в выходе дебютантов крупных международных турниров в 1/8 финала.
7–8. «Арсенал»
Страна: Англия
Рейтинг полезности: 64 балла
Участники Евро (сыграл): 10 (9)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 3 / 4
Желтых / красных карточек: 2 / 0
Минут на поле (в среднем): 3244 (324,4)
Пробег, км: 387,4
От игроков, демонстрирующих футбол мирового класса в составе «Арсенала», на Евро-2024 ждали более убедительного выступления. Это касается и немца Кая Хаверца, и англичан Букайо Сака и Деклана Райса, и бельгийца Леандро Троссарда, который и вовсе не записал на свой счет ни одного результативного действия. Однако в целом выступления звезд лондонской команды позволили ей занять сравнительно высокое место в рейтинге. А француз Вильям Салиба свой класс подтвердил и был назван UEFA одним из двух лучших центральных защитников турнира.
9. «Болонья»
Страна: Италия
Рейтинг полезности: 61 балл
Участники Евро (сыграли): 9 (9)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 3 / 8
Желтых / красных карточек: 5 / 0
Минут на поле (в среднем): 2377 (264,1)
Пробег, км: 291,9
Еще одним неожиданным включением в список может показаться итальянская «Болонья». Но все не так просто: после исторического сезона, в котором скромный клуб занял место в первой пятерке чемпионата Италии, он отправил на чемпионат Европы девять игроков. В ровной сборной Швейцарии провели успешный турнир сразу три футболиста «Болоньи» — Ремо Фройлер, Мишель Эбишер и Дан Ндойе. А запасной вратарь сборной Польши Лукаш Скорупский провел впечатляющий матч группового этапа против французов.
10. «Милан»
Страна: Италия
Рейтинг полезности: 57 баллов
Участники Евро (сыграли): 8 (6)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 1 / 0
Желтых / красных карточек: 3 / 0
Минут на поле (в среднем): 2083 (260,4)
Пробег, км: 204,8
Среди футболистов «Милана», сыгравших на Евро, не было ярких бомбардиров. Зато были основные игроки команд, зашедших далеко: практически незаменимый для сборной Франции левый защитник Тео Эрнандес, удививший своим высоким футбольным IQ голландский полузащитник Тиджани Рейндерс, взрывной португальский вингер Рафаэль Леан. А самое сильное впечатление произвел, пожалуй, французский вратарь Майк Меньян — за шесть матчей на турнире он отбил 16 ударов по своим воротам и четыре раза сыграл «на ноль».
11. «Реал» (Мадрид)
Страна: Испания
Рейтинг полезности: 55 баллов
Участники Евро (сыграли): 12 (11)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 5 / 3
Желтых / красных карточек: 13 / 1
Минут на поле (в среднем): 3657 (304,8)
Пробег, км: 354,4
Кто бы мог подумать, что мадридский «Реал» не будет штурмовать вершину подобного рейтинга? Казалось бы, россыпь суперзвезд, уйма волшебных моментов с их участием. Чего стоят спасительный мяч англичанина Джуда Беллингема «ножницами» через себя в тающие секунды матча 1/8 финала против словаков, чудеса в исполнении турка Арды Гюлера на групповом этапе, породистый гол Луки Модрича в ворота итальянцев, не принесший, правда, хорватам турнирных успехов. Да еще как минимум четыре игрока, место которых в составе топовых сборных не подвергалось сомнению. Подвела мадридский гранд дисциплина — карточки стоили «Реалу» 15 баллов, не считая упущенных очков из-за пропуска провинившимися игроками нескольких матчей.
12. «Атлетико» (Мадрид)
Страна: Испания
Рейтинг полезности: 53 балла
Участники Евро (сыграли): 7 (4)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 2 / 1
Желтых / красных карточек: 2 / 0
Минут на поле (в среднем): 2083 (260,4)
Пробег, км: 204,8
«Атлетико» послал на чемпионат Европы игроков, от которых стоило ждать голов — испанца Альваро Морату, голландца Мемфиса Депая, француза Антуана Гризманна. Но Мората, проявивший себя в роли прессингующего форварда отличился лишь однажды, Депай растранжирил кучу моментов и тоже завершил турнир с одним мячом, а Гризманну и вовсе забить не удалось. Помог «Атлетико» войти в топ-15 вратарь Ян Облака, который затащил сборную Словении в play-off турнира, где отразил пенальти от Криштиану Роналду.
13–14. «Атлетик» (Бильбао)
Страна: Испания
Рейтинг полезности: 51 балл
Участники Евро (сыграли): 3 (3)
Игроков в символической сборной: 1
Голов / голевых передач: 2 / 1
Желтых / красных карточек: 1 / 0
Минут на поле (в среднем): 1186 (395,3)
Пробег, км: 104,12
Пусть баскский клуб и отправил на Евро лишь трех игроков, двое из них стали важнейшими деталями испанского чемпионского пазла. Реактивный фланговый нападающий Нико Уильямс помог своей сборной двумя голами и одной результативной передачей и был включен в символическую сборную чемпионата. Вратарь Унаи Симон был очень надежен, хоть и играл до конца, не оправившись от травмы плеча: за шесть игр он пропустил лишь три мяча и трижды оставил ворота испанской команды «сухими». Еще один победитель Евро из «Атлетика» — защитник Дани Вивиан — добротно выполнил свою эпизодическую роль: дал отдохнуть более классным партнерам в последнем матче группового этапа и вовремя заменил уставшего ветерана Хесуса Наваса в полуфинальном матче против французов.
13–14. «Славия» (Прага)
Страна: Чехия
Рейтинг полезности: 51 балл
Участники Евро (сыграли): 10 (8)
Игроков в символической сборной: 0
Голов / голевых передач: 4 / 0
Желтых / красных карточек: 3 / 0
Минут на поле (в среднем): 1334 (133,4)
Пробег, км: 148,25
Пражская «Славия» стала для сборной Чехии чуть ли не базовым клубом. Она отправила на Евро девятерых чехов, включая Лукаша Провода, забившего первый мяч национальной команды на европейском первенстве. Примечательно, что в прошлом успели поиграть за «Славию» и лидеры чешской сборной Владимир Цоуфал и Томаш Соучек, ныне представляющие лондонский «Вест Хэм». Однако обеспечил «Славии» столь высокое место в клубном рейтинге «Ъ» словак Иван Шранц. Принеся своей сборной победу над бельгийцами, он заметно упростил ей борьбу за выход из группы, позже он также поразил ворота украинцев. В 1/8 финала против англичан Шранц открыл счет, и его гол долго оставался единственным, но словаки не дотерпели несколько секунд до финального свистка, пропустив от Джуда Беллингема один из красивейших голов чемпионата.
15. «Эвертон»
Страна: Англия
Рейтинг полезности: 46 баллов
Участники Евро (сыграли): 3 (3)
Игроков в символической сборной турнира: 0
Голов / голевых передач: 0 / 0
Желтых / красных карточек: 0 / 0
Минут на поле (в среднем): 1108 (369,3)
Пробег, км: 83
Как и в прошедшем сезоне чемпионата Англии, в рейтинге «Ъ» английский «Эвертон» занял 15-е место. Как и «Валенсия», он оказался в списке по большому счету из-за классного выступления голкипера. Правда, успех Джордана Пикфорда был более ожидаемым — это, возможно, лучший английский вратарь в XXI веке, не раз доходивший со сборной страны до высоких стадий международных турниров и снявший с родоначальников футбола «проклятие серий пенальти».
Баллы в рейтинге начислялись по следующей схеме: гол — 3 балла, голевая передача — 2, желтая карточка — минус 1, красная карточка — минус 2, сейв — 2, 100 минут на поле — 1, пробег 100 км — 1, по 10 баллов за лучшего игрока и лучшего молодого игрока по версии UEFA, а также каждого из лучших бомбардиров, по 3 балла за попадание в символическую сборную турнира, по баллу за победителей Евро и каждого игрока, вышедшего в финале.