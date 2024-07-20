Как клубы выступили на Евро–2024

Страна: Германия

Рейтинг полезности: 101 балл

Участники Евро (сыграли хотя бы в одном матче): 10 (9)

Игроков в символической сборной: 1

Голов / голевых передач: 6 / 3

Желтых / красных карточек: 3 / 0

Минут на поле (в среднем на игрока): 3106 (310,6)

Пробег, км: 337,5

Можно поискать символизм в том, что на чемпионате Европы по футболу в Германии самым продуктивным клубом стал флагман немецкого футбола — мюнхенская «Бавария». Тем более что основной вклад в ее успех внесли два немца — вратарь Мануэль Нойер и Джамал Мусиала. На счету первого четыре пропущенных мяча в пяти матчах, у второго — три забитых, больше на турнире нет ни у кого. Одним из пяти других игроков, который отметился тремя голами, стал англичанин Гарри Кейн, также представляющий «Баварию».