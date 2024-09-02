Индекс обновляет минимумы

Индекс Московской биржи впервые с мая 2023 года опустился ниже уровня 2600 пунктов. Планомерное снижение фондового индикатора идет четвертый месяц подряд, за это время он потерял почти 27%. По словам экспертов, на ожидания инвесторов влияют рост налоговой нагрузки на российские компании, снижение деловой активности в Китае и сырьевых котировок. Кроме того, на фоне подъема ставок идет переток средств инвесторов с рынка акций на банковские депозиты. Впрочем, участники рынка в оптимистичном сценарии ожидают завершения падающего тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В понедельник, 2 сентября, индекс Московской биржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 15 мая 2023 года. Основная торговая сессия закрылась на отметке 2545,07 пункта, потеряв почти 4% к прошлым торгам. С начала года индекс потерял почти 18%, а с локального пика, достигнутого в конце мая,— почти 27%. Снижение наблюдается уже четвертый месяц подряд — самый длительный период падения с 2008 года.

По словам опрошенных “Ъ” экспертов, ключевые факторы, вызвавшие эту волну распродаж, постепенно появлялись еще с начала года и некоторое время игнорировались рынком.

В первую очередь это увеличение налоговой нагрузки на компании, негативное влияние санкций, в том числе в виде дисконта на поставляемые из РФ сырьевые товары, рост иных экспортных издержек, связанных с санкциями и геополитикой, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В частности, за 2019–2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли выросла на 75%, в газовой — на 62%, в горнорудной и металлургической отрасли — на 35%, в банковском секторе — на 27% (см. «Ъ-Онлайн» от 30 августа).

2545,07 пункта достиг индекс Московской биржи по итогам торгов 2 сентября

Одна из причин текущего снижения индекса — в негативных для рынков данных по деловой активности в Китае за август, вышедших в начале этой недели, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Кроме того, нефтяные котировки также снижаются на фоне замедления деловой активности и из-за ожиданий увеличения поставок от ОПЕК+. По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке немногим превышают $77 за баррель, то есть находятся вблизи минимума с начала этого года. Только за два месяца цены снизились больше чем на 11%.

При этом, по словам господина Шатова, происходит переток средств инвесторов с рынка в связи с ростом процентных ставок. По данным ЦБ, по состоянию на вторую декаду августа средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 17,5% годовых.

За три месяца рост составил 2,5 п. п. При этом некоторые банки предлагают ставки существенно выше — 19–20% годовых. Банки повышают ставки в том числе на фоне роста ключевой ставки (ЦБ в конце июля поднял ее до 18%). В результате депозиты и облигации становятся более привлекательными, чем акции, отмечает эксперт. В частности, согласно данным Московской биржи, в январе—июле 2024 года чистый приток денежных средств физических лиц в акции составил лишь 5 млрд руб., тогда как в облигации — 485 млрд руб.

На этом фоне отсутствуют какие-то устойчивые драйверы, которые бы компенсировали ухудшение ключевых рыночных и нерыночных условий и увеличение соответствующих рисков для российских компаний, считает господин Бабин. Таковым, по его мнению, могло выступить ослабление рубля, однако его курс, напротив, находится на «неоправданно высоком» уровне с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров.

«То есть даже валютный фактор оказывает негативное воздействие на российский рынок акций, а также сами компании»,— подчеркнул эксперт.

Однако среднесрочный негативный тренд уже близок к исчерпанию, и если данные по инфляции начнут показывать замедление роста цен, а в геополитике и мировой экономике не возникнет дополнительных осложнений, то рынок перейдет к стабилизации и затем — к коррекционному росту, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Эксперт ожидает довольно хороших результатов по прибыли 2024 года, а значит, и выплаты дивидендов (о промежуточных дивидендах см. “Ъ” от 2 сентября). Если все эти основные рыночные условия существенно не изменятся, как и геополитическая обстановка, скорее всего, индекс Московской биржи в конце года будет находиться в районе 2400–2600 пунктов, оценивает господин Бабин. В оптимистичном сценарии госпожа Малых ожидает к концу года индекс в диапазоне 2800–2900 пунктов, господин Шатов — 2800–3000 пунктов.

Ксения Куликова