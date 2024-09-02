Дивиденды зачастили

В ближайшие два месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650 млрд руб. Две трети всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор. Но более важно, что к практике промежуточных выплат возвращаются эмитенты, завершившие процесс редомициляции или бравшие вынужденную паузу из-за геополитических событий 2022 года. Важным трендом 2024 года стало увеличение частоты выплат дивидендов, что благоприятно для розничных инвесторов и рынка в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, к концу августа советы директоров 28 эмитентов рекомендовали к выплате годовых (за 2023 год) и промежуточных (второй квартал или первое полугодие 2024 года) дивидендов на общую сумму 650 млрд руб. Окончательные решения о выплатах будут приниматься внеочередными собраниями акционеров, на которых их размер может быть увеличен или уменьшен. Лидер по размеру дивидендных выплат в рассмотренный период — нефтяная компания «Газпром нефть», которая может заплатить по итогам первого полугодия 246,4 млрд руб., или 51,96 руб. на акцию. Это соответствует дивидендной доходности на уровне почти 8% (один из лучших показателей в отчетный период). На втором месте — 107,8 млрд руб. газовой компании НОВАТЭК, СД которой рекомендовал заплатить на каждую акцию 35,5 руб. (дивидендная доходность — 3,5%).

Среди эмитентов, собирающихся выплатить дивиденды в ближайшие месяцы, есть и компании, прошедшие редомициляцию — «Яндекс» (по итогам 2023 года, 30,36 млрд руб.), «МД Медикал Груп» (второй квартал 2024 года, 1,65 млрд руб.), ММЦД (первое полугодие 2024 года, 0,03 млрд руб.).

Аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина напоминает, что застройщик «Эталон» также планирует возобновить выплату дивидендов в конце 2024-го — начале 2025 года, после завершения процесса редомициляции. После переезда в РФ, возможно, также возобновит выплату дивидендов «Русагро», считает она. Возвращаются к практике уплаты промежуточных дивидендов «Северсталь» (второй квартал 2024 года, 26,02 млрд руб.) и ММК (первое полугодие 2024 года, 27,87 млрд руб.).

Российские эмитенты, объявившие о выплате дивидендов в сентябре—октябре 2024 года Выйти из полноэкранного режима Эмитент Вид акций Период Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСОФ за I пол. 2024 года (млрд руб.) Изм. за год (%) «МД Медикал Груп» об. II кв. 2024 09.09.24 22 1,653 2,7 4,89 45,1 «Северсталь» об. II кв. 2024 10.09.24 31,06 26,020 2,5 83,32 -20,7 ММЦБ об. I пол. 2024 16.09.24 5 0,075 3,5 н. д. — ТГК-14 об. I пол. 2024 17.09.24 0,000456 0,619 4,5 0,64 -25,7 «Яндекс» об. 2023 20.09.24 80 30,356 2,1 -31,75 — «Диасофт» об. II кв. 2024 22.09.24 45 0,473 0,9 0,51 8,4 «Фосагро» об. II кв. 2024 22.09.24 117 15,152 2,3 53,47 28,9 «Ростелеком» об. 2023 27.09.24 6,06 19,895 8,0 26,08 -3,0 «Ростелеком» пр. 2023 27.09.24 6,06 1,270 8,5 26,08 -3,0 Ашинский метзавод об. I пол. 2024 28.09.24 77 38,381 56,2 4,33 -18,6 «Группа Черкизово» об. I пол. 2024 29.09.24 142,11 6,000 3,3 16,08 -3,4 Банк «Санкт-Петербург» об. I пол. 2024 30.09.24 27,26 12,473 7,7 24,31 -14,3 Банк «Санкт-Петербург» пр. I пол. 2024 30.09.24 0,22 0,004 0,4 24,31 -14,3 «ТНС энерго Марий Эл»* об. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,193 2,6 0,54 14,3 «ТНС энерго Марий Эл»* пр. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,017 2,7 0,54 14,3 «ТНС энерго Ростов-на-Дону»* об. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,853 3,2 1,85 -3,4 «ТНС энерго Ростов-на-Дону»* пр. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,097 6,0 1,85 -3,4 «ТНС энерго Воронеж»* об. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,443 1,6 1,54 39,6 «ТНС энерго Воронеж»* пр. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,147 5,4 1,54 39,6 «Авангард» АКБ об. I пол. 2024 02.10.24 34,7 2,800 4,7 н. д. — «Инарктика» об. I пол. 2024 06.10.24 10 0,879 1,6 -1,40 — «ТНС энерго Кубань»* об. I пол. 2024 06.10.24 20,146 0,360 4,6 н. д. — МФК «Займер» об. II кв. 2024 06.10.24 12,02 1,202 7,4 1,66 -58,0 «Каршеринг Руссия» об. I пол. 2024 07.10.24 1 0,176 0,4 0,52 -32,3 НКХП об. I пол. 2024 07.10.24 22,19 1,500 2,9 3,19 29,9 «Татнефть» об. I пол. 2024 08.10.24 38,2 83,226 6,4 151,39 2,5 «Татнефть» пр. I пол. 2024 08.10.24 38,2 5,635 6,4 151,39 2,5 «НоваБев Групп» об. I пол. 2024 11.10.24 12,5 1,580 2,1 2,02 -33,8 НОВАТЭК об. I пол. 2024 11.10.24 35,5 107,789 3,6 345,44 118,4 «Селигдар» об. I пол. 2024 11.10.24 4 4,120 8,1 -5,20 — «Газпром нефть» об. I пол. 2024 14.10.24 51,96 246,358 7,9 340,78 11,4 MMK об. I пол. 2024 17.10.24 2,494 27,869 5,8 50,31 -2,5 АЛРОСА об. I пол. 2024 19.10.24 2,49 18,339 4,9 36,63 -34,1 «Евротранс» об. I пол. 2024 19.10.24 4,32 0,688 3,9 2,23 61,4 Открыть в новом окне Эмитенты ранжированы по дате закрытия реестра, до которой акционеры претендуют на получение утвержденных дивидендов. Об. — обыкновенные, пр. — привилегированные. н. д. — нет данных, прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен. АКБ — акционерный коммерческий банк; *размер дивиденда на акцию округлен до третьего знака после запятой. Стоимость акций для расчета дивидендной доходности определялась по итогам основной сессии Московской биржи 30 августа 2024 года. Чистая прибыль за отчетный период дана для справки. В некоторых случаях выплаты осуществляются из нераспределенной прибыли предыдущих периодов. По данным существенных фактов, опубликованных эмитентами.

Фундаментально более важное значение для рынка имеют регулярные — поквартальные — выплаты дивидендов новыми эмитентами (которые провели IPO в 2023–2024 годах) — «Диасофтом», «Займером», «Евротрансом». Группа «Позитив» и группа «Астра», выплатившие дивиденды за первый квартал 2024 года, пока не объявляли о намерении выплачивать дивиденды за следующий квартал.

Высокая частота выплат дивидендов позитивна для рынка и инвесторов, так как улучшает прогнозируемость будущих поступлений и сглаживает волатильность из-за дивидендных гэпов (в преддверии закрытия реестра акционеров компаний на получение выплат акции обычно растут в цене, так как в них начинают учитываться будущие дивиденды, после закрытия реестра — снижаются на величину выплат). По словам руководителя направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александра Головцова, акции с регулярными дивидендами особенно комфортны для инвесторов.

Аналитики не исключают дальнейшего роста числа эмитентов, практикующих промежуточные выплаты, но не ждут массового перехода.

Есть несколько причин для этого. Во-первых, это технически сложнее, так как каждый раз эмитент обязан проводить общее собрание акционеров, которые принимают итоговые решения по выплатам. Во-вторых, структура выручки и чистой прибыли может носить неравномерный характер распределения в течение года, а значит, не всегда компании есть что распределить. «Постоянное изъятие денег приведет к снижению мобильности предприятия к быстрому решению этих задач»,— отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования Росбанка Шавкат Мустафаев.

В любом случае даже текущие поступления будут позитивны для рынка. Александр Головцов отмечает, что три четверти выплат приходится на крупные компании с очень маленькой долей акций в руках реальных рыночных инвесторов («Газпромнефть», «Татнефть» и НОВАТЭК), плюс значительная часть дивидендов будет заморожена на счетах типа С.

Вдобавок к этому текущий уровень ставок депозитов не способствует реинвестированию средств. По данным Банка России, сейчас средние максимальные ставки по вкладам даже крупнейших банков приближаются к 20%. «Розничный инвестор очень чувствителен к рыночной динамике, которая пока неблагоприятна»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. Поэтому, по мнению господина Головцова, в рынок вернется менее 10% дивидендных выплат (менее 65 млрд руб.). Это меньше среднего в этом году объема торгов за один день (66,9 млрд руб.), и поступать они будут на счета инвесторов не разово, а в течение сентября—октября.

Большее значение для рынка будут иметь выплаты дивидендов в четвертом квартале, когда крупнейшие российские нефтяные компании традиционно платят по итогам десяти месяцев.

По оценке аналитиков ФГ «Финам», ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут выплатить акционерам соответственно 500–575 руб. на акцию (в сумме 346–398 млрд руб.) и 36,5 руб. (в сумме 386 млрд руб.). «Только рыночные акционеры ЛУКОЙЛа могут получить порядка 100 млрд руб. Но влияние на рынок будет сильно зависеть от того, появятся ли к тому времени сигналы о снижении ключевой ставки»,— заключает господин Головцов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин