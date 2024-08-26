Науке добавляют суверенности

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, определяющий, в каких случаях для оценки и мониторинга публикационной активности российских ученых будут использоваться не «дискредитировавшие» себя, в формулировке ведомства, международные базы Scopus и Web of science — а российский «Белый список» научных журналов. Этот перечень появился еще в 2022 году как ответ на запрет доступа российским ученым к западным наукометрическим базам. Теперь «Белый список», как следует из документа, будет, в частности, применяться в том числе при отборе претендентов на гранты на обучение, для выбора объектов Национальной электронной библиотеки и для доступа к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разграничение публикационной активности российской и мировой науки постепенно становится нормативной реальностью

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Разграничение публикационной активности российской и мировой науки постепенно становится нормативной реальностью

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство образования и науки продолжает работу над национальной системой оценки результативности научных исследований и разработок. Поясним, что из-за военной операции на Украине организации из РФ были лишены доступа к ведущим наукометрическим базам данных: сначала Web of Science Core Collection (см. “Ъ” от 4 апреля 2022 года), а затем, ожидаемо, и Scopus. В ответ правительство ввело мораторий на необходимость учета публикаций ученых в изданиях из этих баз (действует до конца 2024 года). После этого, в ноябре 2022 года, межведомственной рабочей группой был составлен «Белый список», в который помимо ряда зарубежных научных изданий, индексируемых названными базами, были включены также российские журналы из Russian Science Citation Index.

Теперь документ Минобрнауки предусматривает замену в ряде правительственных актов, где фигурируют слова «статьи в журналах из баз данных Web of Science и Scopus», на «статьи из Белого списка журналов».

Как пояснял ранее в своем телеграм-канале академик Алексей Хохлов, «Белый список» журналов были включены издания, которые по состоянию на середину 2022 года, индексировались в WоS СС, Scopus и RSCI.

«Речь фактически идет о замене хорошо известной всем нам формулы "журналы из Web of Science и Scopus" на формулу "журналы из „белого списка“". Только публикации в этих журналах будут "зачетными". При этом на первом этапе основу "белого списка" составят журналы, реферируемые в Web of Science и Scopus, а также ведущие российские журналы из списка Russian Science Citation Index (RSCI). Но в дальнейшем возможно как исключение журнала из "белого списка" (если он превратится в "хищный" журнал, публикующей статьи за деньги без должного рецензирования), так и включение в "белый список" — например, за счет лучших журналов из списка ВАК»,— указывал эксперт.

Сейчас в перечне 29,1 тыс. изданий, из них около 1 тыс.— русскоязычные. В мае 2023 года были утверждены правила ранжирования журналов из «Белого списка» на основе уровня цитируемости (всего четыре категории), что должно стимулировать авторов публиковаться в отечественных изданиях. По предварительным оценкам Минобрнауки, первый и второй уровни смогут получить свыше 350 отечественных изданий.

«В настоящее время Минобрнауки разрабатывает нормативно-правовые акты, которые обеспечат оценку результативности научных исследований и разработок без использования дискредитировавших себя западных наукометрических баз данных»,— пояснили “Ъ” в ведомстве смысл продолжаемых сейчас перемен.

Согласно проекту постановления, «Белый список» будет применяться при отборе претендентов на гранты на обучение в ведущих иностранных вузах (в рамках поддержки граждан, самостоятельно поступивших в такие заведения) и на гранты президента на обучение в магистратуре.

Кроме того, он будет использоваться при отборе объектов Национальной электронной библиотеки и для публикаций об объектах экспертизы культурных ценностей. Также замена научных баз предусмотрена для требований по доступу к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками, которые были созданы с привлечением бюджетных средств, а также для ряда других случаев.

Академик РАН Алексей Хохлов отмечает, что базу RSCI надо развивать: включать в нее новые хорошие журналы и исключать низкокачественные. «Надо делать "прополку сорняков". Возможность развития журналов RSCI предусмотрена, вопрос — в ее реализации»,— сказал академик “Ъ”. Он также обратил внимание на сопутствующие проблемы. В частности, по его информации, издательство «Наука» не справляется со своевременным выпуском журналов РАН. Кроме того, нет ясности с переводом статей на английский язык — в этой ситуации ученые могут предпочесть отправить материалы в зарубежные издания.

«Современная наукометрика далека от совершенства. При этом включение в систему оценки иностранных журналов или, наоборот, отечественных сильно картину не меняет»,— говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, публикация является далеко не единственным показателем эффективности научной деятельности. Есть дисциплины, в которых публикация в зарубежных журналах — естественный результат работы научного коллектива (это в основном естественно-научные специальности), а есть такие, где она редкость (гуманитарные дисциплины). Кроме того, сейчас отказ в публикации в западном журнале вполне может быть политически мотивирован (это более актуально для гуманитарных дисциплин) — в этих условиях при оценке эффективности научной деятельности нужно учитывать складывающуюся ситуацию в целом, отмечает Александр Широв.

Венера Петрова