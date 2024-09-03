«Коломенский» зашел в пекарню

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» Алексея Тулупова начал тестировать открытие пекарен под брендом «Горячий бутерброд». Предприятия хлебобулочной отрасли ищут новые, более рентабельные, чем поставки готового хлеба, каналы сбыта. Собственные заведения позволят холдингу снизить зависимость от торговых сетей. Но сегмент пекарен в скором времени может оказаться перенасыщенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Входящее в БКХ «Коломенский» ООО «Хлебный дом» зарегистрировало товарный знак «Горячий бутерброд», обнаружил “Ъ” в реестре Роспатента. Бренд, в частности, можно использовать по классу оказания услуг кафе. По данным сервиса «Яндекс. Карты», под вывеской «Горячий бутерброд» уже работают две пекарни — в Санкт-Петербурге и подмосковном Дедовске. Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил “Ъ”, что проект носит экспериментальный характер.

По собственным данным, БКХ «Коломенский» является крупнейшим производителем хлеба в России. В его управлении находится 14 предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской и Московской областях, где выпускается свыше 1,5 тыс. тонн хлебобулочной и кондитерской продукции в сутки. Выручка группы в 2023 составила 43,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд руб. Владелец холдинга — Алексей Тулупов, которому также принадлежит Sminex — застройщик элитного жилья в Москве.

В Москве и Подмосковье пекарни открываются очень активно и их продукция пользуется высоким спросом, что делает этот бизнес крайне рентабельным и перспективным, считает гендиректор DNA Realty Антон Белых. В столице количество пекарен-кулинарий в январе 2024 года достигло 3,16 тыс. точек, что на 20,93% больше год к году, подсчитали в агентстве коммерческой недвижимости Filipov Capital. По данным компании, в Санкт-Петербурге и его ближайших пригородах количество таких заведений за тот же период выросло на 14,86%, до 2,33 тыс.

По подсчетам компании «Ромир», оборот российских пекарен в 2023 году увеличился на 10% год к году, до 124 млрд руб. Выросло и число покупок в таких точках — на 27%, до 398 млн чеков, добавляют в компании.

Для БКХ «Коломенский» вход в такой бизнес логичен: производитель хлебной продукции с собственными мощностями сможет быстро масштабировать сеть, считает Антон Белых. Некоторые крупные игроки сегмента, такие как КБК «Черемушки», ОАО «Каравай» или группа «Дарница», также запускали схожие проекты. Крупным производителям выгоднее иметь собственные точки сбыта хлеба, чем работать с розничными сетями, это позволяет им регулировать ценовую политику и ассортимент, отмечает исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов.

Свои точки продаж хлебопекам необходимы и для сбыта замороженных полуфабрикатов, пользующихся сейчас высоким спросом, добавляет эксперт. По данным Российского союза пекарей (объединяет предприятия отрасли), по итогам января—мая 2024 года выпуск такой продукции в РФ вырос на 32% год к году (см. “Ъ” от 28 июня).

Однако конкуренция на рынке пекарен высока. В одном жилом комплексе или рядом с одной станцией метро могут работать по три-четыре точки продаж, говорит Антон Белых. Усиливается конкуренция и со стороны крупных торговых сетей. По подсчетам Ассоциации компаний розничной торговли, за 2023 год число пекарен внутри магазинов выросло в среднем по рынку на 50%, а в отдельных торговых сетях — в пять-семь раз. «В определенный момент пекарен станет слишком много, что не позволит зарабатывать на этом бизнесе»,— считает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Константин Куркин, Санкт-Петербург; Дарья Андрианова, Владимир Комаров, Виктория Колганова