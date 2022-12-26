iPhone теряет голос

После ухода Apple из РФ российские операторы не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14. Эти функции улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. На iPhone 14 также недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки. Но поставщики электроники полагают, что из-за высокой лояльности к Apple даже отключение многих функций едва ли скажется на спросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” опросил операторов сотовой связи о работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi). Эти функции, как сообщают пользователи профильного форума 4PDA, работают на ввезенных в Россию телефонах iPhone 14 некорректно или не действуют вовсе.

Причина проблем — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple, пояснили “Ъ” в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). В Tele2 добавили, что VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В МТС сказали, что им удалось активировать технологию VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну»; активировать же VoWiFi на этих телефонах не получается.

Ограничения работы VoWiFi подтвердили и в «МегаФоне». В операторе уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, «поэтому это ограничение существенно не влияет на пользовательский опыт». Аналогичное приложение («Мой Коннект») есть и у МТС. В Apple не ответили “Ъ”.

VoLTE позволяет пользоваться интернетом во время звонка и улучшает его качество, а также снижает нагрузку на сети 3G и 2G. VoWiFi позволяет использовать сеть Wi-Fi для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения к сотовой сети. Российские операторы начали развертывать VoLTE в 2015 году. iPhone к тому моменту уже технически поддерживал технологию, но обновления iOS, которые включили ее в России, стали доступны только в 2017 году. К июню 2022 года, по подсчетам TelecomDaily, «МегаФон» запустил VoLTE в 82 регионах России, МТС — в 72, «Вымпелком» — в 28, Tele2 — в трех.

Apple остановила работу в России в марте из-за военных действий на Украине, выпущенные с тех пор iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения не поставляются в страну напрямую. В результате российские операторы не смогли согласовать с производителем вопросы совместимости новых iPhone со своими сетями, пояснил источник “Ъ”: «Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался "условно универсальный" профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей».

В «Вымпелкоме» добавили, что отсутствие настроек сказалось и на режиме модема в iPhone 14: чтобы раздать интернет на другие устройства, пользователям нужно вручную прописывать параметры. Также, по данным оператора, в iPhone 14 в РФ недоступен кодек EVS (HD Voice+), позволяющий передавать голос в сверхвысоком качестве. На iPhone SE третьего поколения, вышедшем в марте, проблем с VoLTE и VoWiFi не наблюдается, уточнили в МТС и «Вымпелкоме».

За конфигурации телефонов на Android, отмечает источник “Ъ” в одном из операторов, отвечает каждый вендор: «Договариваться нужно не с Google, а с производителем телефонов или чипсетов, что мы и делаем».

Доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах превышает 60%, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «В регионах доля меньше, так как люди реже меняют телефоны». На VoWiFi, по его словам, приходится «существенно меньшая доля», но в регионах эта услуга используется активней.

Сам факт блокировки функций снижает ценность смартфона, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков: «Это еще больше снизит доверие и лояльность к экосистеме Apple». Однако источник “Ъ” среди поставщиков электроники не отметил массового перехода с iPhone на устройства на Android: «Лояльность аудитории Apple так высока, что даже отключение множества функций не будет фатально сказываться на продажах».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев