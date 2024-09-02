Запрограммированы на рост

С 1 сентября ряд российских вендоров софта повышают цены на свою продукцию на 15%. Так отраслевые компании реагируют на повышение ключевой ставки ЦБ и рост стоимости заемных средств, которые они используют из-за постоплаты долгосрочных контрактов. При этом участники рынка не ожидают резкого подорожания IT-решений, стоимость которых сдерживает Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 1 сентября некоторые IT-компании повысят цены на программное обеспечение (ПО). По данным компании-интегратора «Информзащита», ряд вендоров повышают цены в среднем на 15%. В частности, это касается инфраструктурного ПО. В ГК «Цифра» (занимается цифровизацией в промышленной отрасли) подтвердили изменения: многие компании начинают процесс бюджетирования осенью, и поставщики IT-решений уже сейчас будут повышать цены, говорят там. По оценке «Цифры», в целом по рынку рост может составить 20%.

На IT-услуги и смежные работы цена тоже вырастет, продолжают в ГК «Цифра», потому что основная часть оплаты за услуги компаний происходит после выполнения работ. Они могут длиться несколько месяцев, и компаниям нужно предусматривать расходы, например на выплату зарплат, используя заемные деньги. Высокая ключевая ставка (в конце июля ЦБ поднял ее до 18%) и стоимость заемных средства увеличивают их издержки.

Для сдерживания цен на российское ПО ряд крупных компаний (более тридцати) в первой половине 2023 года подписали с Минцифры «ценовую хартию», согласно которой должны добровольно сдерживать рост цен на уровне 15% в год с учетом инфляции (см. “Ъ” от 2 мая 2023 года).

В Минцифры “Ъ” сообщили, что на данный момент у крупных разработчиков софта, которые подписали хартию, рост цен не превышает 15% с учетом инфляции. «При этом в случае необходимости мы готовы оперативно отреагировать и рассмотреть и другие инструменты регулирования»,— отметили в министерстве.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” заявили, что взаимодействуют с отраслевыми экспертными сообществами и оперативно собирают обратную связь по действующим мерам поддержки IT. «При необходимости и запросе со стороны отрасли готовы обсуждать усиление, корректировку мер поддержки, в том числе для разработчиков ПО»,— добавили в аппарате.

По данным опроса ассоциации «Отечественный софт», 70% его участников с 2023 года не повышали цены на ПО. Остальные респонденты отметили, что стоимость их ПО за последние два года увеличилась в пределах норм, установленных ценовой хартией.

Стоимость услуг разработчиков без учета экономических факторов ежегодно растет примерно на 14,5–17%, но в 2024 году сразу несколько таких факторов оказали влияние на отрасль, объясняет руководитель направления «Инфраструктурные решения» интегратора «Крок» Александр Сысоев. Например, изменение налога на доходы физлиц: с 2025 года для граждан с доходами от 2,4 млн руб. в год налог на прибыль составит 15%, от 5 млн руб.— 18%, говорит господин Сысоев. «Многие компании будут вынуждены повысить зарплаты, чтобы компенсировать потери для сотрудников»,— предупреждает эксперт. Он также напоминает, что с 2025 года вступает в силу повышение налога на прибыль IT-компаний с 0% до 5%, «некоторые игроки уже учли этот фактор в ценовой политике, другим же это только предстоит сделать».

Ожидать резкого скачка цен на ПО не стоит, говорит гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, в отрасли практикуются долгосрочные контракты, в том числе многолетние и форвардные. В целом, считают опрошенные “Ъ” участники рынка, экономические факторы ярче отразятся на стоимости ПО и IT-услуг в начале 2025 года. Тогда цены на российский софт могут вырасти на 25%, прогнозируют в «Информзащите».

Татьяна Исакова