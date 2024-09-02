Потребителям примерят Ultimo Fashion

Несмотря на смещение интереса потребителей в сторону локальных брендов одежды и обуви, российский рынок сохраняет привлекательность для европейских марок. Дистрибутор Gerry Weber может начать поставки в страну четырех брендов немецкой Ultimo Fashion Group. В России продолжают развиваться непубличные европейские игроки, не связанные политическими рисками. Но в условиях перенасыщения рынка им могут потребоваться большие затраты на продвижение, предупреждают консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ООО «ЛиМ Холдинг» летом зарегистрировало российские домены, повторяющие названия четырех немецких fashion-брендов из портфеля ритейлера Ultimo Fashion Group,— Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss, Elisa.And.Me, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В «ЛиМ Холдинге» и Ultimo Fashion Group на запросы “Ъ” не ответили.

Ultimo Fashion Group основана в 1999 году Томасом Энгелем и Ясином Шафаком. Товары брендов группы представлены преимущественно в Европе. В России модели Milano Italy можно найти на маркетплейсe Wildberries или, как и Smith & Soul, заказать через CDEK Shopping из-за рубежа.

ООО «ЛиМ Холдинг» до 2023 года называлось «Герри Вебер» и принадлежало напрямую немецкому концерну. В апреле 2023 года российский бизнес был продан другой немецкой компании — LiM Holding,— принадлежащей гендиректору местного подразделения Маркусу Лимиху. Структура занимается дистрибуцией в Россию женской одежды бренда Gerry Weber. Марка представлена в 141 магазине страны, говорится на ее сайте. Это, в частности, мультибрендовые универмаги — Stockmann, Lady & Gentleman City и пр. Выручка «ЛиМ Холдинга» выросла в 2023 году на 53,3%, до 3,7 млрд руб.

Gerry Weber — популярный бренд в среднем ценовом сегменте, имеющий свою аудиторию, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. Он не относится к фронт-маркам, это скорее классическая, консервативная коллекция, дополняющая другие, указывает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, высоких продаж в России Gerry Weber исторически не показывал.

В числе причин сдержанной популярности бренда госпожа Сумишевская выделает ограниченную представленность. В регионах «ЛиМ Холдинг» реализует Gerry Weber в основном через партнеров, которым не всегда удается продвигать бренд. Так, в конце 2023 года поставщик расторг договор комиссии со структурами дистрибутора Smart Casual. В апреле этого года «ЛиМ Холдинг» пытался взыскать с бывшего контрагента почти 1 млрд руб. через Арбитражный суд Москвы. Это стоимость нереализованного товара и арендованного оборудования: в 2022–2023 годах Smart Casual продала лишь небольшую часть отгруженного товара, следует из решений, вынесенных по двум из 17 исков (см. “Ъ” от 27 апреля).

Продвинуть в России бренды Ultimo Fashion Group «ЛиМ Холдингу» также может быть непросто. Несмотря на то что новые европейские, а тем более немецкие марки сейчас появляются в стране не слишком часто, рынок в целом перенасыщен, констатирует Ольга Сумишевская. Даже качественным брендам, по ее словам, сложно выделиться на общем фоне без яркого позиционирования, вложений в рекламу, продвижение и пр. Тем не менее, считает Марина Малахатько, в среднесрочной перспективе в России ежегодно могут появляться до пяти-шести новых европейских fashion-брендов. Для непубличных компаний, не связанных политическими ограничениями, рынок страны продолжает быть интересным, констатирует эксперт.

34 международных бренда выйдут на российский рынок в 2024 году, по прогнозам Nikoliers.

Согласно опросу Magram Market Reserch и PBN, проведенному весной, доля россиян, отдающих предпочтение европейским брендам, снизилась за два года с 61% до 54%, а российским — выросла с 62% до 73%. Тем не менее свое присутствие в стране, по наблюдениям аналитиков Fashion Consulting Group, продолжают расширять некоторые немецкие и итальянские марки. В качестве примеров в компании отмечают активность Tom Tailor, New Yorker, OVS, Ruck & Maul и Rinascimento. Три последних игрока пришли на российский рынок после весны 2022 года.

Полина Гриценко