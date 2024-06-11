Где родился, там и приоделся

Выросшее более чем на 24% за год за счет новых отечественных и зарубежных брендов предложение на российском рынке одежды начало давить на средние цены. В апреле стоимость маркируемой продукции в сегменте снизилась на 4% год к году. Повышать цены в условиях растущей конкуренции продавцы не могут, моментально сталкиваясь с падением продаж, говорят эксперты. Но и к активному демпингу игроки не готовы, подчеркивая подорожание производства и доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость семи маркируемых позиций одежды в апреле составила 4,6 тыс. руб., сократившись год к году на 4,1%, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки). За январь—апрель снижение менее выражено — 2,8%. Самое заметное сокращение у пуховиков — на 24–26%, до 5,9 тыс. руб. в апреле и 8,1 тыс. руб. в январе—апреле. Пальто подешевели на 6,7%, до 6,5 тыс. руб. в апреле, блузы — на 6,6%, до 1,1 тыс. руб.

Тренд возник на фоне роста предложения. В январе—апреле объем производства и поставок по маркируемым позициям увеличился на 24,1%, до 28,2 млн. Объем производства вырос на 23,2%, до 10,2 млн позиций, импорт — на 21,2%, до 16,2 млн.

Руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова поясняет, что нишу ушедших европейских марок постепенно замещают российские и азиатские бренды с более демократичной ценовой политикой.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает опережающий рост спроса именно в сегменте недорогой одежды: он формирует три четверти продаж, предложение будет расширяться.

Президент Finn Flare Ксения Рясова говорит об образовавшемся «навесе товара»: рассчитывая на высокий спрос, селлеры привезли большие объемы. Высокая конкуренция, по ее словам, приводит к замедлению динамики роста цен. Пытаясь их поднять, производители сталкиваются со снижением продаж, говорит эксперт.

«Рынок насытился, и это нельзя не заметить: в торгцентрах нет мест, на маркетплейсах — огромный выбор»,— добавляет президент Baon Илья Ярошенко. Продавцы при этом, по его мнению, «нередко заинтересованы в том, чтобы сбыть запасы».

Согласно Focus Technologies, трафик сопоставимых магазинов fashion-ритейла в России в апреле — начале июня год к году сократился на 11%, число чеков — на 12%.

Активность размывается: из-за роста предложения покупатели заходят в большее число точек в поисках оптимальных предложений, объясняет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Он также отмечает высокую базу 2023 года, когда реализовывался отложенный спрос. Аналитики «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД») в мае наблюдали снижение числа покупок на 5% год к году. Продажи новых марок, по подсчетам экспертов, выросли на 10–15% год к году, а число покупок в интернете — на 20–25%. Потребители выбирают вещь на нескольких площадках, стремясь сделать оптимальную покупку, отмечают в «Чек Индексе».

В IBC Real Estate ранее прогнозировали, в этом году на российский рынок выйдут 15 новых зарубежных брендов против 22 годом ранее. Постепенно замедление экспансии консультанты связывали с активным развитием локальных игроков (см. “Ъ” от 12 апреля). Управляющий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Виктория Абдрашитова отмечает, что российские и импортные бренды сейчас формируют по 50% предложения.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов обращает внимание на то, что большинство вышедших за последнее время игроков работают в одном и том же сегменте: «Это демократичная одежда, которая не делает акцент на собственном бренде, условные аналоги Uniqlo». В дальнейшем, по его прогнозам, основную долю рынка в демократичном сегменте займут азиатские сети, в среднем — российские. Госпожа Лебсак-Клейманс замечает, что позиции локальных брендов подкрепляет «потребительский патриотизм».

Предпосылок к дальнейшему снижению стоимости одежды Ксения Рясова не видит, обращая внимание на сложности с логистикой из-за дефицита контейнеров, подорожание сырья и проблемы с платежами. Похожий прогноз формирует госпожа Абдрашитова, обращая внимание на то, что процесс производства и доставки одежды остается дорогостоящим. Илья Ярошенко добавляет к определяющим факторам высокую стоимость заемных средств и опережающий инфляцию рост зарплат в отрасли.

Александра Мерцалова, Полина Гриценко