Любимый турнир может спать спокойно

Шестой день Открытого чемпионата США на главной арене Национального теннисного центра в Нью-Йорке завершился второй раз подряд уверенной победой Даниила Медведева. Сильнейший российский теннисист в субботу вечером в трех сетах победил итальянца Флавио Коболли и вышел в 1/8 финала на португальца Нуну Боржиша, которого уже обыгрывал в этом году на той же стадии Открытого чемпионата Австралии. На женском турнире в четвертый круг вышли россиянки Диана Шнайдер, которая теперь сыграет с американкой Джессикой Пегулой, и Людмила Самсонова. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, переигравшая Анастасию Павлюченкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Andrew Kelly, Reuters Даниил Медведев

Фото: Andrew Kelly, Reuters

Конец первой и начало второй недели на турнирах Большого шлема — коварный отрезок для игроков, претендующих на титул. Откровенно слабых соперников тут уже нет, и запросто можно нарваться на такого опасного оппонента, как, например, австралиец Алексей Попырин, который после своего недавнего триумфа на «мастерсе» в Монреале еще не успел войти в число первых 16 сеяных US Open и уже в третьем круге переиграл прошлогоднего чемпиона Новака Джоковича. С этой точки зрения Даниилу Медведеву повезло. Флавио Коболли, с которым россиянин встречался на главной нью-йоркской теннисной арене имени Артура Эша, безусловно, вызывал уважение, но не такой же угрозы, как Попырин для Джоковича.

Занимающий в рейтинге 31-е место Коболли заработал большее количество своих очков на второстепенных турнирах и пока не имеет ни одной победы над теннисистами из топ-10, поэтому обыграть Медведева он мог лишь в том случае, если бы тот откровенно провалил матч. Но этого не произошло.

Не всегда идеально разыгрывая свою подачу, россиянин был очень хорош на приеме. За три партии он успел заработать 20 брейк-пойнтов, 7 из которых реализовал и победил за 2 часа 18 минут — 6:3, 6:4, 6:3.

Шестой подряд выход в четвертый круг US Open позволил Медведеву стать пятым теннисистом, который в нынешнем сезоне достиг этой стадии на всех четырех турнирах Большого шлема. Кроме него в этот список входят Александр Зверев из Германии, австралиец Алекс де Минаур, американец Тейлор Фритц и первая ракетка мира Янник Синнер, на которого Медведев может выйти в четвертьфинале. Для этого нужно, чтобы итальянец справился с американцем Томми Полом, который второй год подряд добрался до четвертого круга нью-йоркского мейджора, а россиянин переиграл Нуну Боржиша. Этот португальский теннисист запомнился победой над Рафаэлем Надалем в финале турнира категории 250 в шведском Бостаде в июле, а в январе уже встречался с Медведевым в четвертом круге Australian Open, сумев довести дело до тай-брейка во втором сете и взять третий.

Вечерний матч Медведева и Коболли завершал субботнюю программу на корте имени Артура Эша, а перед ними Анастасия Павлюченкова выясняла отношения с первой ракеткой мира Игой Швёнтек. Польская теннисистка без особых проблем победила в двух сетах, подарив теннисным болельщикам шедевр, видеозапись которого быстро распространилась в социальных сетях. Принимая в пятом гейме сильную первую подачу россиянки, Швёнтек случайно придала мячу такое сильное обратное вращение, что он, пролетев по высокой траектории, сначала опустился около самой сетки на половину корта россиянки, а затем, прежде чем Павлюченкова успела произвести удар, отскочил обратно на половину польки.

Швёнтек победила со счетом 6:4, 6:2 и теперь встретится еще с одной российской теннисисткой — Людмилой Самсоновой, отдавшей всего два гейма американке Эшлин Крюгер, которая во втором круге за явным преимуществом переиграла Мирру Андрееву.

Второй россиянкой в 1/8 финала US Open стала Диана Шнайдер, которая продолжает свой прогресс и впервые добралась до этой стадии на мейджорах после ожидаемой победы над итальянским ветераном Сарой Эррани — 6:2, 6:2. Взяв у нее реванш за поражение в парном финале Олимпиады, Шнайдер теперь встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в августе набрала отличную форму: сначала выиграла в Торонто турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, а затем дошла до финала аналогичного состязания в Цинциннати. Таким образом, Дарья Касаткина, которая на данный момент находится в мировом рейтинге на 13-м месте, но выбыла на этом Открытом чемпионате США уже во втором круге, может потерять звание первой ракетки России. Чтобы обойти ее, Самсоновой требуется пройти Швёнтек, а Шнайдер выиграть в Нью-Йорке еще два матча — сначала у Пегулы, а затем у Швёнтек или Самсоновой.

Евгений Федяков