Цемент не той системы

С задержкой в полгода Минпромторг все же добился компромиссного расширения полномочий Росстандарта: в экспериментальном режиме служба до 1 сентября 2026 года сможет контролировать качество целого ряда продукции строительного назначения на соответствие техрегламентам, постановление об этом выпустило правительство. Суть эксперимента — в том, чтобы проверить, поможет ли новый вид надзора снижать долю некачественных цемента и строительных смесей, кабелей и радиаторов отопления на внутреннем рынке (она оценивается в 18%, ущерб — в сотни миллиардов рублей) на 5% в год. Решение о закреплении такого надзора в законе или его упразднении будет приниматься по результатам оценки эффективности экспериментальной меры.

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Выпущенное правительством постановление №1154 от 28 августа 2024 года компромиссом разрешило неоднозначную ситуацию, развивавшуюся на внутреннем рынке строительной промышленной продукции с осени 2023 года. Уход многих западных поставщиков с российского рынка и одновременно стимулирование строительной активности снизили уровень конкуренции в поставках цемента и строительных смесей, кабелей, радиаторов отопления и др., и рынок в условиях высокого спроса частично заполнила некачественная и не соответствующая установленным требованиям продукция. Минпромторг с лета 2023 года (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года) настаивал на введении в отношении таких товаров государственного надзора силами Росстандарта, у которого сохранилась сеть региональных управлений, квалификация и возможность сотрудничать с разветвленной сетью лабораторий, контролируемых по линии Росаккредитации, однако эти идеи вступили в противоречие с развернутой Белым домом реформой контрольно-надзорной деятельности: новый вид надзора после принятия базового закона в области КНД может быть введен только законодательно, а поправки Минпромторга к целому ряду отраслевых законов увязли в согласованиях. На рынке тогда идею передачи Росстандарту новых полномочий оценивали неоднозначно: если заинтересованные в качестве потребители чаще выступали за возвращение службы к контролю производства строительной продукции, то ее производители настаивали на рыночном регулировании вопросов соответствия установленным требованиям.

При этом, по оценке Ассоциации по техрегулированию АССТР, годовой объем незаконного оборота фальсифицированного цемента только за 2022 год «составил 11,23 млн тонн (объем производства семи-восьми цементных заводов), что составляет 18,2% от общего годового объема потребления», а ущерб оценивался в 72 млрд руб. «Резкое увеличение доли незаконного оборота цемента (более чем в три раза по сравнению с показателями 2020 года (5,6%)) произошло в 2021 году. Оно приближается к показателям периода до введения обязательного подтверждения соответствия цемента»,— констатировали в АССТР. Совокупный ущерб от фальсификата и контрафакта цемента, смесей, кабелей, радиаторов и последствий их использования, согласно пояснениям Минпромторга, с 2022 года можно оценить в сотни миллиардов рублей.

Проблему «выпадения» 13 из 47 технических регламентов ЕАЭС из системы контроля качества министерство было намерено решить по возможности оперативно, поэтому в конце августа 2023 года по поручению вице-премьера Дениса Мантурова министерство начало готовить альтернативную версию «экспериментального» введения временного регулирования.

Ввести его в действие планировали с 1 марта 2024 года, но балансировка интересов рынков и государства (в части нерасширения административной нагрузки на бизнес) в итоге сдвинула решение. Согласно ПП №1154, пока Росстандарт получит надзорные функции в отношении строительной продукции в режиме эксперимента с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2026 года, а по его итогам вопрос о закреплении или упразднении этих функций будет решаться отдельно. «Целевым» уровнем снижения долей не соответствующих требованиям техрегламентов промышленных позиций в постановлении обозначены их сокращения не менее чем на 5%.

Затронет эксперимент «все юрлица и ИП, зарегистрированные в установленном порядке, являющиеся изготовителями, исполнителями (лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя), продавцами кабельно-проводниковой продукции, подпадающей под действие технического регламента ЕАЭС “О безопасности низковольтного оборудования”, а также цемента, строительных смесей, радиаторов отопления и конвекторов отопительных, включенных в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные постановлением правительства №2425 от 23 декабря 2021 года». Назвать точное число тех, кто участвует в производстве подконтрольных товаров, невозможно. По данным Росаккредитации, в 2022 году документы об оценке соответствия (сертификат соответствия, декларация о соответствии) получили 363 заявителя на соответствующую кабельную продукцию, 81 заявитель на радиаторы отопления и конвекторы отопительные и 843 заявителя на цемент и строительные смеси.

Олег Сапожков