Добрым словом и штангенциркулем

На фоне роста спроса на российскую продукцию и перестройки цепочек поставок Минпромторг предлагает ввести в РФ новый вид госнадзора — за обращением промышленной продукции, чтобы контролировать ее качество. Так в ведомстве намерены бороться с небезопасной и контрафактной продукцией — после проведения реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) ряд ее видов не подвергается госконтролю. Осуществлять надзорные функции предлагается Росстандарту, который ранее уже имел этот опыт — однако прежние попытке вернуть службе полномочия успеха не имели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров хочет вернуть государственный контроль качества промышленной продукции из корзины «регуляторной гильотины»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров хочет вернуть государственный контроль качества промышленной продукции из корзины «регуляторной гильотины»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к ряду законов о введении нового вида госконтроля — за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Необходимость этого в ведомстве объясняют тем, что после реформы КНД в 2022 году ряд товаров, на которые распространяется действие 13 из 46 технических регламентов ЕАЭС, а также входящих в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, не охвачены контролем. При этом спрос на продукцию для нужд внутренних потребителей из-за санкций существенно вырос. В результате деловые сообщества отмечают «рост негативных тенденций в связи обращением на российском рынке небезопасной и контрафактной продукции», говорится в материалах к проекту.

Напомним, что 1 июля 2021 года в РФ действует закон 248-ФЗ о госконтроле, являющийся «процессуальной» частью реформы КНД. Она предусматривает сосредоточение внимания контролеров только на областях высокого риска нарушения обязательных требований к бизнесу при одновременной непрерывной актуализации самих требований. Вводиться новые обязательные требования могут лишь с 1 марта и 1 сентября. Пояснительная записка к поправкам Минпромторга не содержит объяснений, что мешает заказчикам просто не покупать некачественную продукцию — и чем вызвано сначала упразднение госконтроля промпродукции в рамках реформы, а теперь его возвращение. Более того, идея вернуть контроль вносилась в курирующий реформу КНД аппарат правительства с осени 2022 года несколько раз, но поддержана не была, говорится в материалах проекта.

Минпромторг же ссылается на поручение президента Владимира Путина по итогам апрельского заседания Госсовета «рассмотреть до 1 сентября 2023 года возможность применения риск-ориентированного подхода к госконтролю за соблюдением обязательных требований технических регламентов в отношении промышленной продукции» и поручение вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова. Предполагается, что осуществлять надзор будет подведомственный Минпромторгу Росстандарт. Как пояснили “Ъ” в министерстве, до реформы он осуществлялся как раз Росстандартом, и у него «сохранились и инфраструктура (межрегиональные территориальные управления), и специалисты в области надзора, и эксперты». Планируется, что возврат госнадзора за оборотом промышленной продукции произойдет с 1 марта 2024 года.

В министерстве ждут, что введение нового вида госконтроля не вызовет торможения поставок, а наоборот, «защитит рынок от недобросовестной конкуренции и создаст условия для развития отечественных производств», и отмечают, что инициативу поддержали в РСПП, ТПП, ассоциациях производителей цемента, радиаторов и др. В материалах к документу отмечается, что, по предварительной оценке, ущерб различным отраслям промышленности (цемент, стальные трубы, подшипники, радиаторы отопления, электротехника и другие) от некачественной продукции может достигать 170 млрд руб. в год.

Венера Петрова, Олег Сапожков