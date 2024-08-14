Тише стропила, плотники

Снижение инвестиционной активности и завершение ряда крупных проектов, как, например, создание автотрассы Москва—Казань или Большой кольцевой линии в столице, замедлили темпы роста стройиндустрии в целом по России. В первой половине 2024 года объем строительных работ увеличился на 3,9% год к году, до 6,41 трлн руб., в то время как год назад — на 9,5%. Наиболее ощутимо рост замедлился в центре России, чья доля в общей структуре отрасли достигает 25%, а также на Дальнем Востоке. В перспективе полутора лет ситуация едва ли улучшится, прогнозируют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе—июне 2024 года объем работ по возведению, реконструкции и ремонту всех объектов, включая дорожно-транспортную инфраструктуру, промышленные объекты, многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), коммерческую недвижимость, как за госсчет, так и за счет частных инвестиций увеличился на 3,9%, до 6,41 трлн руб., подсчитало профильное аналитическое агентство Sherpa Group. Для сравнения: годом ранее этот показатель рос в 2,4 раза быстрее, до 9,5%.

Причиной замедления темпов роста, по мнению гендиректора Sherpa Group Александры Галактионовой, стало завершение большинства нацпроектов, которые были начаты в 2018–2019 годах: в этом ряду, например, строительство трассы М-12 от Москвы до Казани.

Эксперт добавляет, что на ситуацию в отрасли повлияло и снижение активности инвесторов, ждущих запуска новых инфраструктурных проектов, которые обеспечили бы загрузку строительных мощностей на ближайшие шесть лет.

К этому добавляется традиционная для всей экономики сложность — высокая ключевая ставка ЦБ, составляющая сейчас 18%. В том числе по этой причине заемное финансирование стало недоступным для инфраструктурных проектов, так как они имеют низкую маржинальность и длительный срок реализации, отмечает гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук. Негативное влияние продолжают оказывать подорожание стройматериалов и сохраняющиеся логистические проблемы, добавляет руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Хотя, подчеркивают в Sherpa Group, в июне 2024 года инфляция в стройотрасли составила 8,2% год к году и впервые за полтора года стала меньше потребительской инфляции (8,59%).

Ранее увеличение объемов работ в индустрии обеспечивало, в частности, строительство жилья, отмечает президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. По данным Росстата, ввод жилья по всей России в 2023 году вырос на 7% год к году, до 110,4 млн кв. м. По итогам 2024 года достичь таких показателей едва ли удастся. По прогнозам Минстроя, в этом году может быть введено 100 млн кв. м. Это реакция застройщиков на сужение программ льготной ипотеки, которые обеспечивали им спрос со стороны покупателей квартир и стимулировали выводить на рынок больше новых проектов, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

По словам эксперта, уменьшение роста объемов строительства негативно влияет на загрузку производственных мощностей строительных компаний.

В этом бизнесе, настаивает Хусейн Плиев, и так невысокая рентабельность, поэтому любое замедление динамики строительных работ, не говоря уже о ее снижении, может быть критичным для отраслевых компаний.

Наиболее ощутимо динамика рынка замедлилась в Центральном федеральном округе, чья доля в целом в стройиндустрии страны достигает 25%, отмечают в Sherpa Group (см. также таблицу). В этой части страны в январе—июне 2024 года объем строительных работ вырос лишь на 0,9% год к году, до 1,64 трлн руб. Александра Галактионова связывает это с уменьшением объемов нового жилья в Москве и Подмосковье и окончанием работ по реализации Большой кольцевой линии, третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров. В то же время сопоставимых по объему строительства проектов пока нет, что замедляет темпы роста, добавляет она.

Регионы России с наибольшим объемом строительных работ в январе—июне 2024 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем строительных работ в первом полугодии (млрд руб.) Изменение год к году в сопоставимых ценах (%) Изменение год к году в текущих ценах (%) Москва 781,3 -4,2 2,7 Татарстан 316,1 25,5 35,4 Санкт-Петербург 261,3 1 9,2 Ханты-Мансийский автономный округ 251,7 6,7 15,9 Московская область 249,4 -0,8 3,3 Краснодарский край 231,9 23,1 39,5 Ямало-Ненецкий автономный округ 225,6 -6,5 2,7 Свердловская область 222,3 18,8 31,6 Красноярский край 208,5 13,8 25,5 Башкирия 192,3 16,9 31,7 Открыть в новом окне Источник: расчеты Sherpa Group на базе данных Росстата.

На Дальнем Востоке, по подсчетам Sherpa Group, в январе—июне 2024 года объемы строительства и вовсе сократились на 0,9%, до 600,6 млрд руб. В прошлом году этот федеральный округ лидировал по темпам объемов строительства: тогда прирост составил 21,5%. Татьяна Тирских отмечает, что на сокращение темпов роста повлияло снижение интереса к федеральной программе «Дальневосточный гектар», позволяющей российским гражданам бесплатно получить 1 га в этой части страны. С помощью этой программы власти планировали стимулировать граждан жить на Дальнем Востоке, развивая таким образом ИЖС.

Однако пока, напротив, наблюдается отток населения. С 2013 по 2016 год регион покинули 138 тыс. человек, в 2017–2020 годах — 92 тыс. человек, в 2021–2024 годы — 45 тыс. человек, приводило ранее такие данные Минвостокразвития РФ. В округе наблюдаются проблемы с инфраструктурой и доступом к финансированию, рост стоимости транспортировки и отток квалифицированной рабочей силы, поясняет Татьяна Тирских.

В то же время в соседнем округе — Сибирском — зафиксирован рост стройотрасли выше, чем в среднем по России. По данным Sherpa Group, объем строительства в этом округе вырос на 9,9%, до 722,3 млрд руб. Увеличение обусловлено возвращением к показателям 2022 года, так как год назад в регионах Сибири наблюдалось самое большое падение строительной активности, поясняет Александра Галактионова. Татьяна Тирских обращает внимание на то, что в Сибирском федеральном округе ведутся крупные стройки, включая модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей и проект «Енисейская Сибирь», в рамках которого запланировано строительство объектов разного профиля в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Текущее замедление стройиндустрии в целом по стране может затянуться еще на полтора года, прогнозирует Хусейн Плиев.

По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, динамика темпов строительства может начать заметный рост после смягчения денежно-кредитной политики и детализации планов государства по запуску новых инфраструктурных проектов на ближайшие годы.

София Мешкова