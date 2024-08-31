Все течет, все штрафуется

С 1 сентября за бесплатный проезд по проспекту Багратиона и Московскому скоростному диаметру в столице штраф повышается с 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для владельцев легковых автомобилей. В силу вступают поправки к КоАП, дающие право субъектам федерации устанавливать санкцию за подобные нарушения на региональных дорогах. Подмосковье и Санкт-Петербург пока только анонсировали такие планы. Одновременно снимается сезонный запрет и отменяется 500-рублевый штраф на применение шипованных шин, а также вводятся новые требования к составу автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 сентября размер штрафа за неоплату проезда по платной дороге будет зависеть от типа автомагистрали. Соответствующие поправки к КоАП приняты в июле 2023 года. Действующий тариф в 1,5 тыс. руб. для владельцев легковых автомобилей по-прежнему будут применяться на федеральных платных дорогах (М-11, М-12, М-4, ЦКАД и т. д.). На региональных же будут применяться санкции, установленные законодательством соответствующего субъекта.

Новыми возможностями уже воспользовалась Москва.

Мосгордума заранее приняла поправки к столичному КоАП: на Московском скоростном диаметре и на проспекте Багратиона штраф составит с 1 сентября 3 тыс. руб. для физлиц и 10 тыс. руб.— для юрлиц. Если без оплаты поедет автобус или грузовик, то санкция составит 5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно. Штрафы будет рассылать Московская административная дорожная инспекция (а не Ространснадзор, как раньше) не чаще одного раза в сутки. Наказание отменяется при оплате долга в течение 20 дней после вынесения. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что еще три платные дороги в городе (в том числе между Ленинградским шоссе и «Москва-Сити») построят в течение четырех-шести лет.

Аналогичный законопроект прошел общественное обсуждение и готовится к внесению в Мособлдуму. Санкции планируется ввести с 1 января 2025 года на новых платных дорогах, которые введут в эксплуатацию до конца года,— Мытищинской хорде и Южнолыткаринской автодороге. Заксобрание Санкт-Петербурга планируют установить штраф в 3 тыс. руб. для физлиц или 30 тыс. для юрлиц при бесплатных поездках по Западному скоростному диаметру (имеет статус частной автодороги). Поправки еще не рассматривались, проект должен получить заключение губернатора.

Существует еще ряд региональных объектов, в том числе платный путепровод в Рязани, платные мосты через реку Каму и Буй в Удмуртии, но “Ъ” не нашел подтверждения планов субъектов федерации ввести там штрафы за неоплату проезда.

Власти Псковской области, где есть платные участки, по данным “Ъ”, вводить санкцию не планируют, так как бесплатный проезд там невозможен технически из-за шлагбаумов на пунктах взимания платы.

1 сентября также вступает в силу приказ Минздрава с обновленным составом автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП. Теперь в комплекте, помимо прочего, должно быть спасательное изотермическое покрывало (размером 160 на 210 см), блокнот и карандаш, нелатексные эластичные бинты и две пары ножниц. Аптечка в автомобиле, напомним, перестала быть обязательной в 2023 году, штрафов за ее отсутствие или неправильную комплектацию нет.

Одновременно завершается действие сезонного запрета на применение шипованных шин. Он, напомним, вводится ежегодно с 1 июня, штраф составляет 500 руб., но на практике санкция почти не применяется ГИБДД.

Иван Буранов