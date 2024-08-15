Нарушителям не наливать

1 сентября повышаются штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, но, как выяснил “Ъ”, операторы и владельцы платных дорог осваивают и другие способы принуждения неплательщиков к ответственности. Так, в госкомпании «Автодор» обсуждают такую меру, как отказ в обслуживании на АЗС граждан, которые пытаются сделать нечитаемыми госномера своих автомобилей или скрыть их. А Северо-Западная концессионная компания, эксплуатирующая головной участок трассы М-11, впервые сумела отсудить 260 тыс. руб. у нарушителя, который более 300 раз проехал без оплаты, поднимая шлагбаум вручную. При этом впервые в подобном иске даже не были указаны фамилия и место жительства ответчика — лишь фото госномера его автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операторы платных дорог не заинтересованы в знакомстве с клиентами — лишь бы те платили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Операторы платных дорог не заинтересованы в знакомстве с клиентами — лишь бы те платили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на решение Клинского городского суда по иску Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) — концессионера и оператора головного участка М-11 до Солнечногорска соответственно — к Сергею Навальскому, который в 2021–2023 годах более 300 раз проехал бесплатно по участку на ВАЗ-2114. Каждый раз водитель вручную поднимал шлагбаум. С господина Навальского будет взыскано 260,1 тыс. руб. Связаться с ним “Ъ” не удалось.

Участок М-11 от Москвы до Солнечногорска открыт в 2014 году — это один из первых концессионных проектов в дорожном строительстве. Строительство обошлось в 60 млрд руб., 22,8 млрд руб. из которых средства инвестфонда РФ, остальное деньги СЗКК, заемные средства и долгосрочные облигации.

СЗКК, следует из материалов, в иске использовала лишь фото автомобиля с госномером, суд по запросу сам получил из ГИБДД данные на автовладельца.

ГПК допускает, что, если в рамках взыскания задолженности истцу неизвестны сведения об ответчике, такая информация предоставляется суду органами внутренних дел по запросу, пояснил “Ъ” адвокат адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун. Руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко называет использованный способ установления ответчика «необычным», отмечая, что такая возможность в ГПК появилась лишь в марте 2023 года. В СЗКК “Ъ” сказали, что для них это был первый подобный иск, уже поданы заявления на других нарушителей.

«Статистику ведем с первого дня работы дороги,— сообщили в компании.— Изначально доля проездов без оплаты могла составлять несколько процентов от трафика, сейчас — доли процента». Чаще всего нарушители пристраиваются вплотную за впереди идущим транспортным средством, стараясь миновать шлагбаум вместе с ним. «Часть таких проездов приводит к ДТП со столкновением с впереди идущей машиной»,— отмечают в компании. Там добавляют, что регистрирует все неоплаченные проезды и госномера всех неплательщиков. Оператор связывается с ними, требуя добровольно погасить задолженность. Злостных неплательщиков ждут иски о взыскании задолженности.

Большая часть платных дорог в РФ принадлежит «Автодору». Госкомпания столкнулась с массовой проблемой неплательщиков после внедрения системы «Свободный поток» (проезд с автоматической оплатой без шлагбаумов) на ЦКАД и М-12. В 2021 году в КоАП ввели штраф за неоплату — 1,5 тыс. руб. для легковых авто. За семь месяцев 2024 года Ространснадзор вынес более 1,5 млн постановлений в отношении нарушителей на ЦКАД, М-12, Московском скоростном диаметре и Северном дублере Кутузовского проспекта — в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В «Автодоре» проблему неоплаты называют «значительной, но контролируемой».

Статистики в компании по запросу “Ъ” не предоставили, но отметили, что с 2022 года доля водителей, пытающихся (или сумевших) проехать по участкам бесплатно, снижается; в абсолютных же значениях их число растет за счет ввода новых участков и роста трафика. Отметим, согласно отчетности госкомпании, за шесть месяцев 2024 года сборы за проезд год к году выросли в 1,5 раза — до 49 млрд руб.

Для взыскания задолженности госкомпания использует судебные приказы — упрощенный механизм взыскания долгов на сумму до 500 тыс. руб. Приказ одновременно является и исполнительным листом, на его оспаривание дается десять дней. На М-12 и ЦКАД продолжаются рейды ГИБДД против водителей, которые ездят со скрытыми (или видоизмененными номерами): с начала года, по данным «Автодора», вынесено более 80 постановлений по ст. 12.2 КоАП (наказание — до трех месяцев лишения прав). К этой статье, как сообщал “Ъ”, готовятся поправки: если водитель использует для маскировки номеров специальные рамки-перевертыши, его лишат прав на срок до полутора лет. «Обсуждается возможность отказа в обслуживании пользователей на территории многофункциональных зон и заправке их транспортных средств со скрытыми госрегзнаками»,— добавили в «Автодоре». Механизм пока в проработке.

Отказать в обслуживании на АЗС владельцам машин со скрытыми номерами нельзя, комментирует это заявление старший юрист юридической фирмы ЮСТ Дмитрий Волковой. Согласно ст. 492 ГК РФ, договор розничной купли-продажи является публичным, то есть продавец обязан продать товар любому, кто к нему обратится. Отказ при наличии возможности предоставить потребителю услуги не допускается по ст. 426 ГК РФ, отмечает эксперт. Источник “Ъ” в одной из нефтяных компаний подтвердил, что отказать в обслуживании на АЗС нельзя. «Автомобили, приобретенные в автосалоне, имеют право на постановку на регистрационный учет в ГИБДД в срок до десяти дней (номера в это время у них нет.— “Ъ”). Получается, что владельцу нового автомобиля может быть отказано в обслуживании?» — рассуждает, в частности, гендиректор ПАО «ЕвроТранс» (АЗК под брендом «Трасса») Олег Алексеенков.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге количество нарушений измеряется «долями процента» от всех совершаемых поездок, рассказали “Ъ” в компании «Магистраль северной столицы» (эксплуатирует дорогу).

«В предыдущие годы для бесплатного проезда чаще всего просто сбивали шлагбаум,— рассказали там.— Нарушители пользовались тем, что стрелы шлагбаума мягкие и чаще всего не причиняют ущерба автомобилю. Но повреждения шлагбаумов фиксировались как ДТП. Методичная работа с ГИБДД привела к тому, что любители проезда без оплаты оставались без прав (на основании ст. 12.27 КоАП — оставление места ДТП.— “Ъ”). Удалось практически побороть эту практику».

Существенным шагом в борьбе с неплательщиками «Магистраль северной столицы» считает увеличение штрафа за неоплату проезда. 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому действующие штрафы за неоплату (ст. 12.24.1 КоАП) останутся только на федеральных дорогах, на региональных и частных будут применятся региональные санкции: в Москве — 5 тыс. руб. для легковых авто (при нарушениях на проспекте Багратиона и МСД), в Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб. (при поездках на ЗСД), в Подмосковье — также 3 тыс. руб. (на планируемых к открытию Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге).

Иван Буранов; Дмитрий Козлов