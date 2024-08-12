Операторы закрывают базовые потребности

В России более чем в два раза увеличилось количество вакансий по обслуживанию базовых станций. По словам участников рынка, это связано с ускоренным строительством башенных вышек по программе устранения цифрового неравенства. Источник “Ъ” предполагает, что сотрудников ищут, в частности, для обслуживания подержанных базовых станций Huawei, Ericsson и Nokia, которые завозятся через параллельный импорт и не обслуживаются специалистами этих ушедших из РФ компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За семь месяцев 2024 года количество вакансий в сфере ремонта базовых станций связи выросло на 143% относительно аналогичного периода 2023 года, за период было опубликовано 311 таких вакансий против 128, рассказали “Ъ” в HeadHunter. Преимущественно вырос спрос на инженеров по эксплуатации станций и системных инженеров, он составил 371% год к году.

По данным «Хабр Карьера», за семь месяцев 2024 года на их площадке было опубликовано 3,8 тыс. вакансий для системных инженеров и инженеров эксплуатации, что на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Однако, уточняет представитель площадки, в данных учитывается вся IT-отрасль, а не только телеком.

Согласно данным «Авито Работы», в этом году число объявлений о работе с базовыми станциями выросло на 129% в сравнении с 2023 годом.

Спрос на инженеров по обслуживанию базовых станций вырос на 65%, а количество предложений для монтажников — на 60%, отмечают в компании. «В список основных обязанностей инженеров-монтажников входит контроль бесперебойного функционирования электропитания, своевременное проведение aвaрийнo-воccтaновительныx работ, а также введение в эксплуатацию новых базовых станций и работы по модернизации объектов связи»,— говорит директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

В конце 2023 года количество вакансий для сотрудников, обслуживающих серверы, системы хранения данных и базовые станции компании Huawei, выросло на 28% год к году (см. “Ъ” от 23 ноября). Также в первом квартале 2024 года в РФ нарастили строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения телеком-оборудования. (см. “Ъ” от 13 мая).

В «Вымпелкоме» сообщили, что работа по найму технических специалистов идет в плановом режиме. Сколько всего таких сотрудников работает в их компании, представитель оператора не уточнил. В «МегаФоне» сказали, что темпы открытия вакансий в операторе не изменились относительно 2023 года.

Высокая потребность в квалифицированных инженерах обусловлена ускорением темпов стройки после «ковидного периода» и масштабными техническими проектами, такими как УЦН 2.0 («Устранение цифрового неравенства»), говорит представитель Tele2.

По его словам, после ухода западных вендоров на российском рынке остались сотрудники их технических центров, часть из которых теперь работает в Tele2. «Центры компетенций по обслуживанию и ремонту оборудования развиваются и внутри российских компаний — например, мы успешно сотрудничаем с "РТК-Сервисом"»,— говорит он. Представитель Tele2 отметил, что в компании приняли решение не нанимать сторонние организации для обслуживания базовых станций, а создать собственный отдел: «Даже при наличии оборудования нужны специалисты для установки станций».

Однако собеседник “Ъ” на телеком-рынке считает, что рост профильных вакансий связан с тем, что российские операторы по каналам параллельного импорта завозят в РФ подержанные базовые станции Huawei, Ericsson и Nokia. Срок службы одной станции в среднем три-пять лет, сейчас в РФ в рабочем состоянии около 800 тыс. базовых станций, на их обслуживание требуется около 5–10 тыс. человек, соответственно, пик найма сотрудников придется на 2025 год. Источник “Ъ” отметил, что ранее обслуживанием оборудования в РФ занимались сами иностранные компании, сейчас же этот рынок находится в серой зоне, хотя его оборот достигает 15 млрд руб. в год.

Тимофей Корнев