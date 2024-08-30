Александр Живайкин подал заявление об увольнении с поста вице-спикера Самарской губернской думы

Депутат Самарской губернской думы (СГД) Александр Живайкин подал заявление об увольнении с поста заместителя председателя губдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

До декабря 2023 года Александр Живайкин был руководителем фракции «Единая Россия» в СГД. После визита в регион комиссии центрального исполкома ЕР депутат покинул эту должность. Визит комиссии был связан с проверкой жалобы фракции на депутата Госдумы Александра Хинштейна. Депутата Госдумы обвинили в размещении негативной информации о губернаторе Дмитрии Азарове (покинул пост в мае 2024 года) и «подрыве доверия к партии», но комиссия сочла эти обвинения необоснованными, а главу фракции рекомендовала снять с должности.

В среду, 28 августа, президиум регионального политического совета самарского областного отделения «Единой России» освободил Александра Живайкина от должности замсекретаря реготделения «на основании его личного письменного заявления».

По данным источников «Ъ-Волга», в ближайшее время господин Живайкин может покинуть пост президента региональной Федерации спортивной борьбы, которую он возглавляет с 2017 года (в 2008-2015 гг. также руководил этой организацией).

Евгений Чернов