Александр Живайкин освобожден от должности замсекретаря самарского регионального отделения «Единой России»

Президиум регионального политического совета самарского областного отделения «Единой России» в среду, 28 августа, освободил Александра Живайкина от должности замсекретаря реготделения «на основании его личного письменного заявления». Соответствующее решение политсовета подписано секретарем реготделения ЕР Вячеславом Федорищевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Живайкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Александр Живайкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В декабре 2023 года президиум политсовета принял отставку депутата Александра Живайкина с поста руководителя фракции ЕР в Самарской губернской думе. Этому предшествовал визит в регион комиссии центрального исполкома «Единой России» для проверки жалобы фракции на депутата Госдумы Александра Хинштейна. Депутата Госдумы обвинили в размещении негативной информации о губернаторе Дмитрии Азарове (покинул пост в мае 2024 года) и «подрыве доверия к партии», но комиссия сочла эти обвинения необоснованными, а главу фракции рекомендовала снять с должности. Формально депутат покинул пост добровольно, но, по данным «Ъ», решение о его отставке за дискредитацию партии и нарушение партийной дисциплины было принято на уровне федерального руководства ЕР. Фракцию партии в губдуме возглавила Марина Антимонова.

В тот же период Александра Живайкина не пустили на партийный съезд, который проходил в Москве. Присутствие самарского депутата на съезде партии не согласовала Федеральная служба охраны (ФСО). Причиной отказа в аккредитации могли стать подозрения в возможных связях политика с криминалом.

Евгений Чернов