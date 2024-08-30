Александр Живайкин освобожден от должности замсекретаря самарского регионального отделения «Единой России»
Президиум регионального политического совета самарского областного отделения «Единой России» в среду, 28 августа, освободил Александра Живайкина от должности замсекретаря реготделения «на основании его личного письменного заявления». Соответствующее решение политсовета подписано секретарем реготделения ЕР Вячеславом Федорищевым.
Александр Живайкин
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В декабре 2023 года президиум политсовета принял отставку депутата Александра Живайкина с поста руководителя фракции ЕР в Самарской губернской думе. Этому предшествовал визит в регион комиссии центрального исполкома «Единой России» для проверки жалобы фракции на депутата Госдумы Александра Хинштейна. Депутата Госдумы обвинили в размещении негативной информации о губернаторе Дмитрии Азарове (покинул пост в мае 2024 года) и «подрыве доверия к партии», но комиссия сочла эти обвинения необоснованными, а главу фракции рекомендовала снять с должности. Формально депутат покинул пост добровольно, но, по данным «Ъ», решение о его отставке за дискредитацию партии и нарушение партийной дисциплины было принято на уровне федерального руководства ЕР. Фракцию партии в губдуме возглавила Марина Антимонова.
В тот же период Александра Живайкина не пустили на партийный съезд, который проходил в Москве. Присутствие самарского депутата на съезде партии не согласовала Федеральная служба охраны (ФСО). Причиной отказа в аккредитации могли стать подозрения в возможных связях политика с криминалом.