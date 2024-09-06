Пули и дураки

На онлайн-платформах вышел «Наемный убийца», ремейк классического гонконгского боевика Джона Ву, который патриарх жанра самостоятельно переснял в новых локациях и с новыми героями 35 лет спустя. Ох, зря.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Гордая юная девица по имени Зи (Натали Эммануэль) любит на досуге разгадывать кроссворды и вести задушевные беседы с золотой рыбкой в своей парижской мансарде. А в то время, что можно считать рабочим, является киллером экстракласса, известной как полиции, так и криминалу как Царица Мертвых. Однажды под горячую руку Зи попадает и в результате слепнет Джен (Диана Силверс), певичка из ночного клуба, где в тот момент бандитские клочки летели по закоулочкам под ударами самурайского меча и градом выпущенных по-македонски пуль. Руководствуясь природным гуманизмом, помноженным на профессиональную киллерскую этику, Зи берет Джен под опеку, тем более (даже притом что в сложившихся обстоятельствах свидетель из нее никудышный) певицу во что бы то ни стало пытаются убрать. Со стороны закона побоищем в клубе занимается матерый полицейский инспектор Сэй (Омар Си). Так что неудивительно, что в самом скором времени Зи и Сэй, наведя друг на друга стволы в мексиканской дуэли, будут в присутствии ничего не подозревающей певицы непринужденно болтать, изображая добрых знакомых. А ближе к финалу встанут плечом к плечу с пистолетами наголо, чтобы уже на правах настоящих друзей принять последний и решительный бой под сводами старой церкви (которую, по слухам, собираются переделать в «Старбакс»), где в разноцветных отражениях витражей кружатся вокруг распятия распуганные выстрелами белые голуби.

На самом деле белый голубь на фоне креста появляется на экране гораздо раньше бронебойной кульминации, если быть точным — уже в первые пять минут, пока вступительные титры еще даже не добрались до имени режиссера. Впрочем, угадать это имя особого труда не составит: как некогда Высоцкий начинал свои выступления с «Братских могил», чтобы у зрителей «исчезли последние сомнения, что перед вами тот самый человек, которого вы ждали», так и Джон Ву заходит с главных своих козырей. Его первый «Наемный убийца», вышедший в 1989-м, стал не только «Гражданином Кейном» (или, если учитывать нюансы сюжета, «Новыми временами») для специфического гонконгского жанра «героического кровопролития», но и одним из краеугольных гонконгских фильмов вообще, а в начале 1990-х, во многом благодаря Квентину Тарантино, произвел фурор в Голливуде, в результате чего Ву на 10 лет перебрался в Штаты. Параллельно с запуском его первого заокеанского проекта, «Трудной мишени» (1993), зашел разговор и о ремейке главного его шедевра. Американскую версию «Наемного убийцы» с Ричардом Гиром и Дензелом Вашингтоном в главных ролях должен был снимать по собственному сценарию Уолтер Хилл, но в итоге проект так и остался нереализованным, а жаль: сейчас очевидно, что только в тот конкретный период и исключительно в подобном составе он имел шанс оказаться фильмом мечты. Впоследствии разговоры о ремейке то затихали, то возобновлялись снова, а в какой-то момент интерес к нему выказывал Николас Кейдж (как раз при условии, что Джон Ву вернется в режиссерское кресло). Незадолго до воцарения ковида съемки все-таки начались (правда, с другой актрисой в главной роли), и в конце концов новоявленный «Наемный убийца» увидел свет ровно в канун 35-летия оригинала.

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Вряд ли кто-то всерьез надеялся на чудо. Прошлогоднее возвращение Ву к своим огнестрельным истокам в «Немой ярости» вызвало некое подобие энтузиазма только у наиболее убежденных адептов. Но там хотя бы было о чем говорить (пусть в самом фильме не произносилось ни единого слова). В случае же с «Наемным убийцей»-2024 безнадежно плохо абсолютно все — от шрифта упомянутых уже вступительных титров до вроде бы небольшого по нынешним меркам, но совершенно невыносимого двухчасового хронометража. В ступор вгоняет совершенно чудовищный сценарий, над которым при этом трудились целых три далеко не последних кинодраматурга: Брайан Хелгеленд («Секреты Лос-Анджелеса», «Расплата», «Таинственная река») и Джош Кэмпбелл с Мэттом Стюкеном («Кловерфилд, 10», «Линия горизонта», «Боец без правил»). Плодом их совместных усилий оказалось такое беспрецедентное нагромождение тяжеловесной, путаной и местами попросту невменяемой ахинеи, что, кажется, за основу был взят не шедевр Ву, а по меньшей мере «Антикиллер». Все без исключения диалоги заставляют пожалеть о том, что Ву и на сей раз, как в «Немой ярости», не отказался от слов вообще; особенно раздражает Сэм Уортингтон в роли мафиозного куратора Царицы Мертвых, не способный, кажется, думать ни о чем, кроме своего ирландского происхождения и по этому поводу бесконечно сыплющий сомнительными остротами в духе «кофе, может быть, и был бы любимым напитком Господа, кабы не существовало "Гиннесса"». Между главными героями если и существует хоть какая-то «химия», то явно неорганическая. И уж совершенно ни в какие ворота не лезет все то, что в данном случае пытаются выдать за фирменный экшен. Если герои (именно герои, а не персонажи!) оригинального фильма в прямом смысле слова шли навстречу судьбе сквозь оглушительный и громокипящий «револьверный лай», то здесь вражеские стволы издают какое-то подзаборное тявканье. Тем более что вопреки всем законам «героического кровопролития» предпочтение отдается совсем не перестрелкам, а использованию холодного оружия, первых попавшихся под руку предметов (в финале герой Уортингтона просто охаживает офицера Сэя церковной скамьей, как дубиной) и каких-то совсем уж нелепых рукопашных. И ладно бы Ву, как и все, кажется, нынешние постановщики боевиков, выбрал в качестве источника вдохновения «Джона Уика» (на которого настоящий «Наемный убийца», разумеется, в свое время тоже оказал влияние). Но даже эта миссия оказалась невыполнимой: в лучшем случае происходящее на экране напоминает боевики, в большом количестве спродюсированные в Европе нулевых-десятых Люком Бессоном (а-ля «Перевозчик» или «Из Парижа с любовью»), но в основном единственным адекватным аналогом оказываются очень плохие «фильмы действия» с участием Руби Роуз — «Малышка с характером», «Ангел мести», «Безбилетный пассажир».

Так что, как ни прискорбно, но при упоминании этого «ураганного экшена от режиссера-визионера» не стоит вспоминать ни великий первоисточник, ни даже его недавнего тезку, снятого Дэвидом Финчером (он, помнится, тоже вызвал немало недоумения, но не до такой зашкаливающей степени), и вообще ни одного мало-мальски значимого ассасина мировой культуры. За исключением, пожалуй, того убийцы-самозванца, который занял место Сидорова-кассира в стародавней миниатюре Михаила Жванецкого: «Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп — в сейф! Зарезали паспортистку, достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли кровь? Зачем вы смыли кровь?» Все эти вопросы в полной мере относятся и к Джону Ву. Ибо представить себе, что два фильма с одинаковым названием и очень похожим сюжетом снял (пусть и с внушительным перерывом) один и тот же человек, нет совершенно никакой возможности.

Зачем вы смыли кровь, мистер Ву?

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