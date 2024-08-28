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Сочинские приставы с начала года выдворили за пределы РФ 300 приезжих

С начала года в Большом Сочи выдворили 310 иностранцев, которые находились на территории России незаконно. Эта мера направлена на поддержание правопорядка и безопасность региона, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ФССП.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Наибольшее количество иностранных нарушителей выявили в Центральном районе Сочи, где зафиксировали 245 случаев. В Лазаревском районе задержали 16 приезжих, в Хостинском — 29, а в Адлерском — 20.

Среди выдворенных граждан преобладают представители стран ближнего зарубежья: Кавказ и Средняя Азия. Среди задержанных оказались двое египтян, македонец, грек, гражданин Зимбабве и 13 кубинцев. Также принудительно депортировали одного жителя Абхазии.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Хосте задержали 51 иностранца. Все они осуществляли трудовую деятельность на строительном объекте без необходимых разрешений. Организации, нанявшей этих работников, грозит штраф в размере 800 тыс. руб., а также приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Мария Удовик

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