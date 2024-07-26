На стройке в Хосте задержали 51 иностранца

В ходе миграционного рейда в Хосте сочинская полиция задержала 51 иностранца. Приезжие работали на строительном объекте нелегально, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Хосте сочинская полиция совместно с городской администрацией и Росгвардией провела рейд по проверке миграционного законодательства. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек строительный объект на улице Ялтинской, где удалось выявить многочисленные нарушения.

В результате рейда 51 иностранца доставили в пункт полиции Хосты для проверки документов. Двоих из них выдворят за пределы страны в соответствии с ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в страну).

В отношении юридического лица, которое использовало труд нелегальных мигрантов, составили административный протокол. Компании грозит штраф в размере 800 тыс. руб. и приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Мария Удовик

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