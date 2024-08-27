Инфекции находят воздушно-капельный путь

В России от недели к неделе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чаще всего речь идет о риновирусах, которые поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей, и парагриппе, преимущественно воздействующем на верхние отделы дыхательной системы. Заболеваемость коронавирусом также стабильно увеличивается: если в середине июля оперштаб отчитывался о 5431 новом пациенте, то в конце августа за неделю заболели 18 тыс. человек. Это, впрочем, существенно меньше ежедневного прироста новых случаев коронавируса на пике пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедшую семидневку в России зарегистрировано около 355 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 18 тыс. случаев COVID-19. Это на 9,5% больше, чем неделей ранее, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре. Причем 16,2% заболевших выявлены в трех субъектах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В надзорной службе уточнили, что в структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы «негриппозной этиологии». Чаще всего обнаруживали риновирусы (поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей), вирусы COVID-19 и парагрипп (преимущественно поражает верхние отделы дыхательной системы). Случаи вирусов гриппа единичны, заверили в Роспотребнадзоре.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поясняет, что существует большое количество вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Среди них самые опасные — вирус гриппа и COVID-19: они способны вызвать тяжелое течение и даже летальный исход. «Все остальные вирусы, в том числе парагрипп и риновирусы, в обиходе мы называем "простуда". Они не требуют госпитализации, назначения противовирусной терапии, лечатся с помощью домашних средств. Люди, как правило, переносят болезнь на ногах и заражают окружающих, поэтому эти вирусы так распространены. Практически каждый из нас раз или два в год переболевает каким-то из них»,— комментирует господин Вознесенский.

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась в России на 33,3%, а число госпитализаций выросло на 37,9%, уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В оперштабе добавили, что за этот же период выздоровел 12 981 человек (на 22,9% больше, чем неделей ранее), 17 человек умерли. Подъем заболеваемости коронавирусом, отметим, начался около месяца назад: 15–21 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 1,2% к предыдущей неделе (был зарегистрирован 5431 пациент, 20 умерли). 22–28 июля рост составил уже 14% (6148 заболевших, 23 скончались), а с 29 июля по 4 августа — 28% (7777 новых пациентов, 10 летальных исходов). К концу августа число еженедельно выявляемых случаев и вовсе удвоилось. При этом, как рассказывал “Ъ”, из-за легкого течения заболевания диагностируются далеко не все пациенты. Напомним, на пике пандемии – например, в августе 2021 года, — 2,5 тыс. новых случаев выявлялись в одной Москве, а суточный прирост заболевших по стране превышал 22 тысячи человек. Пик выявляемости пришелся на февраль 2022 года, в разгар распространения штамма «омикрон»: так, 10 февраля в России выявили 197 тыс. новых случаев COVID-19.

Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов отмечает, что в конце лета и начале осени за счет низкой температуры и высокой влажности формируются благоприятные условия для вирусов, включая COVID-19. Нельзя исключать и появления новых или более агрессивных штаммов коронавируса, добавляет господин Неронов. В Роспотребнадзоре, впрочем, сообщили, что на территории России доминирующими вариантами остаются линии KS.1 (относится к семейству вариантов FLiRT), JN.1 и JN.1.16.1 (подтипы штамма омикрон). Ситуация остается на контроле, заверили в службе.

Наталья Костарнова