Капитализация владельца маркетплейсов Temu и Pinduoduo сократилась на $55 млрд

Акции китайского холдинга PDD, в который входят маркетплейсы Temu и Pinduoduo, упали почти на 30% после публикации квартальной отчетности, не оправдавшей прогнозы экспертов. Это самое значительное однодневное падение акций холдинга за время размещения на бирже Nasdaq. В результате капитализация холдинга сократилась почти на $55 млрд. А состояние основателя и бывшего главы PDD Колина (Чжен) Хуана, который остается крупнейшим акционером холдинга, уменьшилось на $14 млрд.

Причем еще в начале августа господин Хуан стал самым богатым китайцем по версии Bloomberg, тогда его состояние оценивалось в $48,6 млрд. Теперь господин Хуан занимает, как сообщает Forbes, лишь четвертое место среди самых богатых китайцев. Первое место себе вернул «водяной король Китая» Чжун Шаньшань, занимавший эту позицию с апреля 2021-го по начало августа нынешнего года.

Выручка PDD во втором квартале составила 97 млрд юаней ($13,4 млрд), что на 86% больше, чем годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали этот показатель на уровне $14 млрд. Операционная прибыль выросла на 156%, прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций, выросла на 144%, но все это демонстрирует замедление роста. В то же время на 48% выросли операционные издержки PDD, а общие и административные издержки увеличились втрое, до $258 млн.

В то время как многие аналитики выражают озабоченность слишком резким падением акций PDD и возможными последствиями, некоторые эксперты не видят в этом катастрофы. По оценкам главы China Market Research Group Шона Рейна, которого цитирует CNBC, «вчерашняя паника на бирже была слишком раздута». По его мнению, «акции PDD — выгодная покупка при 30-процентном падении, потому что компания по-прежнему растет», даже если «не дотянула до ожиданий аналитиков», «она все равно приносит миллиарды долларов выручки».

Алена Миклашевская