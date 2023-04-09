Чжун и бутылки

В списке самых состоятельных людей Китая числится много представителей технологического сектора. Однако самым богатым человеком страны вот уже два с половиной года остается Чжун Шаньшань, основатель и владелец компании—производителя бутилированной воды Nongfu Spring. Господин Чжун вполне может считаться и самым скромным миллиардером если не всего мира, то Китая уж точно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжун Шаньшань во время пресс-конференции в Пекине

Фото: CNS / AFP Чжун Шаньшань во время пресс-конференции в Пекине

Фото: CNS / AFP

Про самого богатого человека Китая известно совсем немного. Чжун Шаньшань живет в квартире на окраине родного Ханчжоу, едва попавшего в список самых крупных городов Китая. Он терпеть не может традиции бизнес-среды Китая, которые предполагают заключение сделок за ужином с обязательным распитием спиртного. Ему все равно, что о нем думают другие, и он не спешит навязывать остальным свою точку зрения на события вокруг. Его вполне можно назвать даже затворником, настолько старательно он избегает интервью и крайне редко появляется на публике. Объяснение необычного для миллиардера (по крайней мере, китайского) поведения объясняется его столь же необычной судьбой.

Опора для родителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжун Шаньшань не закончил школу из-за «Великой пролетарской культурной революцией» и в 12 лет был вынужден начать работать

Фото: AP Чжун Шаньшань не закончил школу из-за «Великой пролетарской культурной революцией» и в 12 лет был вынужден начать работать

Фото: AP

Чжун Шаньшань родился в декабре 1954 года. В шесть лет он отправился учиться в школу, но в его размеренную жизнь вмешались события, которые в официальной истории Китая называют «Великой пролетарской культурной революцией».

Термин этот несколько вводит в заблуждение, поскольку с культурой, с революцией и даже с пролетариатом те события имели мало общего. Это было беспощадное преследование всех, кого подозревали в недовольстве режимом Мао Цзэдуна. Таковыми могли оказаться не только представители духовенства и интеллигенции, но и члены коммунистической партии, рабочие и крестьяне. Страна погрязла в доносах. Бесчинствовали хунвэйбины — школьники и студенты, безнаказанно и жестоко расправлявшиеся со всеми, кто казался им врагом.

Шаньшань должен был пойти в шестой класс, когда в июле 1966 года власти объявили о роспуске всех школ и университетов на полгода: занятия отвлекали учащихся от борьбы с врагами.

Семья в это время едва сводила концы с концами, и мальчику пришлось идти работать. В возрасте 12 лет Чжун стал каменщиком и плотником, работая на стройках.

В 1976 году «Культурная революция» завершилась, и уже на следующий год 22-летний Чжун решил возобновить учебу. Окончить школу, разумеется, было уже невозможно. А вот получить высшее образование он мог.

Без отрыва от работы он стал готовиться к вступительным экзаменам в Чжэцзянскую высшую профессиональную школу радио и телевидения. Первая попытка оказалась неудачной, и Чжун уже думал отказаться от идеи получать высшее образование, но тут свою роль сыграли родители-интеллигенты. Они настояли на том, чтобы он попытался сдать экзамены еще раз. И со второй попытки это Чжуну удалось.

Креветки не ловятся, не растут грибы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общение с бизнесменами во время работы журналистом вдохновило Шаньшаня начать свой бизнес

Фото: Nongfu Spring Общение с бизнесменами во время работы журналистом вдохновило Шаньшаня начать свой бизнес

Фото: Nongfu Spring

После окончания университета Чжун наконец бросает работу на стройках и отправляется работать по специальности — в СМИ. В 1984 году он устраивается в газету «Чжэцзян Жибао». За время работы в газете он провел интервью более чем с 500 китайцами, которые сумели основать собственный бизнес и реализовать свою мечту. Слушая рассказы других, Чжун и сам захотел стать бизнесменом.

Редакцию будущий миллиардер покинул в 1988 году и отправился на остров Хайнань. Там он принялся строить собственный бизнес. Список бизнес-начинаний Чжуна впечатляет.

Сначала он решил основать собственную газету, но она довольно скоро приказала долго жить. Затем Чжун попробовал сколотить состояние на выращивании грибов. Но и эта затея оказалась неудачной: местный климат, привлекающий на остров десятки тысяч туристов, грибам не понравился. Они отказывались расти, и Чжун потерял и этот бизнес.

Новой бизнес-идеей Чжуна была торговля занавесками, которые вроде как всем нужны и при этом не так прихотливы к погодным условиям. И этот бизнес стал первым успешным опытом Чжуна, который принес ему тысячи долларов прибыли.

Начинающий бизнесмен решил не прекращать экспериментировать и деньги, заработанные на занавесках, пустил на выращивание креветок. Те разводились примерно так же охотно, как росли грибы, и в итоге практически разорили Чжуна.

К счастью для Чжуна, именно в это время он знакомится со своим земляком — Цзун Цинхоу, генеральным директором компании Wahaha, которая продавала бутилированную воду, соки и различные товары для здоровья. Чжун получает скромную, на первый взгляд, должность торгового агента компании на острове. Но, по слухам, Чжун схитрил, придумав элегантную схему самообогащения. Он закупал на Хайнане (остров имел статус особой экономической зоны с соответствующими налоговыми и прочими льготами) продукцию Wahaha по более низкой цене, перепродавая ее на материковой части Китая.

Разницу он, естественно, клал в карман. За что, как утверждают некоторые китайские СМИ, и был уволен, когда в компании узнали о его схеме.

Кто бы другой и сдался, вернувшись к безусловно надежным в качестве источника дохода занавескам. Но Чжун Шаньшань решил стать конкурентом Wahaha. Сначала — в том, что касалось пищевых добавок и товаров для здоровья. Он основал компанию Hainan Yang Sheng Tang. В ее ассортименте были, например, черепашьи таблетки, которые всегда ассоциировались в Китае со здоровьем и долголетием.

Миллиарды в бутылках

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Nongfu Spring стала первой компанией в Китае, переставшей дистиллировать воду. Это оказалось выигрышным ходом. В 2012 году вода Nongfu Spring стала самой популярной в стране

Фото: Nongfu Spring Nongfu Spring стала первой компанией в Китае, переставшей дистиллировать воду. Это оказалось выигрышным ходом. В 2012 году вода Nongfu Spring стала самой популярной в стране

Фото: Nongfu Spring

Пищевые добавки продавались хорошо. Вот только таких компаний, как Hainan Yang Sheng Tang, на быстрорастущем рынке Китая были десятки. И Чжун почувствовал, что этот его бизнес-проект рискует повторить судьбу всех предыдущих. Обратившись к опыту конкурента, Чжун отметил, что продажа бутилированной воды приносила солидную выручку Wahaha. И скопировал этот штрих.

Так в сентябре 1996 года появилась компания Nongfu Spring. Уже в 1997 году она начала продажу своего первого продукта — бутилированной воды из водохранилища на реке Синьаньцзян, расположенного в родной для Чжуна провинции Чжэцзян. Его также называют Озером тысячи островов, которых в водохранилище и правда более тысячи. Изображение именно этого водохранилища и островов и было нанесено на этикетки бутылок Nongfu Spring.

Изначально вода Nongfu, как и у всех конкурентов, была дистиллированной — в Китае это всегда было традицией. Но Чжун не захотел быть как все. В 1999 году компания объявляет, что перестает дистиллировать воду и удалять из нее природные минералы.

Этот шаг стал блестящим маркетинговым ходом: компания утверждала, что ее вода натуральнее, а значит, и полезнее мертвой воды конкурентов. И покупатель поверил в это.

Популярность ее воды стала расти. В итоге, по данным Nielsen, в 2012 году продукция этой компании стала самой популярной на китайском рынке бутилированной воды. Помимо минеральной воды компания стала выпускать газированную воду, а также широкий ассортимент сладких газированных, негазированных и витаминизированных напитков, выиграв в итоге конкуренцию в Китае у таких гигантов, как Coca-Cola и Pepsi.

В 2020 году Чжун приобрел 75% акций фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, что стало невероятно успешным приобретением в эпоху пандемии COVID-19. Компания, специализирующаяся на выявлении инфекционных заболеваний, в сжатые сроки создала экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, которые пользовались огромным спросом.

В начале сентября того же 2020 года Nongfu провела IPO, которое стало одним из крупнейших в Китае в том году. Компании удалось привлечь более $1 млрд, а состояние Чжуна в итоге выросло с $18,9 млрд до $50 млрд. А уже к концу месяца его состояние достигло $58,7 млрд, что позволило Чжуну сместить с первой строчки рейтинга богатейших людей Китая основателя Alibaba Group Джека Ма. Сейчас состояние Чжун Шаньшаня оценивается в $67 млрд.

Кирилл Сарханянц