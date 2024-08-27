Против еще двух зарубежных журналистов возбуждены дела из-за съемок в Судже

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении еще двух журналистов — корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной. Как сказано в сообщении спецслужбы, они проводили съемки в районе курской Суджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная Фото: @natasya.nagorna Корреспондент немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли Фото: кадр видео dw.com Следующая фотография 1 / 2 Корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная Фото: @natasya.nagorna Корреспондент немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли Фото: кадр видео dw.com

Всего с 17 августа за незаконное пересечение границы уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов, уточнили в ФСБ. Наказание по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первыми иностранными журналистами, в отношении которых возбудили дело о незаконном пересечении границы, стали итальянцы Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они сделали материал для телеканала RAI, в котором поговорили с украинскими военными и жителями Суджи. ФСБ также возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

МИД России в связи с работой иностранных журналистов в Курской области выразил протест послу Италии в Москве и временному поверенному США. Ведомство сочло пребывание зарубежных корреспондентов в Судже поддержкой действий ВСУ.

6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. По данным на 12 августа, украинская сторона контролировала 28 населенных пунктов региона. Губурнатор Курской области 22 августа сообщал об эвакуации 133 тыс. человек.

О ситуации в приграничных регионах — в тексте «Ъ» «Курских беженцев одевает вся страна».