Мэр Курска сообщил о незначительных повреждениях из-за атаки БПЛА
С помощью ПВО в Курске была отражена атака нескольких беспилотников. Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате имеется «несколько незначительных повреждений», также загорелся дачный участок. Пострадавших нет.
«Оперативные службы отработали на месте. Сегодня окружные администрации проведут подомовой обход»,— написал господин Куцак в Telegram-канале.
В ночь на 27 августа в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Вечером 26 августа в регионе были сбиты четыре ракеты «Точка-У», сообщало Минобороны.
Фотогалерея
Основные события СВО за август 2024 года
1 / 34