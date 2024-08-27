Мэр Курска сообщил о незначительных повреждениях из-за атаки БПЛА

С помощью ПВО в Курске была отражена атака нескольких беспилотников. Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате имеется «несколько незначительных повреждений», также загорелся дачный участок. Пострадавших нет.

«Оперативные службы отработали на месте. Сегодня окружные администрации проведут подомовой обход»,— написал господин Куцак в Telegram-канале.

В ночь на 27 августа в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Вечером 26 августа в регионе были сбиты четыре ракеты «Точка-У», сообщало Минобороны.