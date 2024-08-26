Минобороны: в Курской области сбиты четыре ракеты «Точка-У»

В Курской области силами ПВО были сбиты четыре ракеты «Точка-У», сообщило Минобороны. О пострадавших и повреждениях не сообщается. Атака была пресечена примерно в 21:15, уточнило ведомство.

В 21:25 врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности на территории всего региона. Она была отменена в 21:59. В приграничных районах Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинской армией.