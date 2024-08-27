Пять жителей Белгородской области пострадали в результате атаки дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пяти человек в результате атак ВСУ в селах Репяховка и Косилово: четырех женщин и мужчины. 26 августа в регионе пострадали еще четыре человека при обстрелах.

В селе Репяховка Краснояружского района пострадали мужчина и женщина после атаки БПЛА, у них диагностировали сотрясение головного мозга. «После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение. В селе повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом, в результате были ранены три женщины. Их госпитализировали с осколочными ранениями. В доме выбиты окна и повреждены стены.

Накануне, 26 августа, дважды за сутки обстрелу подвергся город Шебекино в Белгородской области. При первом обстреле пострадали два человека, было повреждено семь многоквартирных домов. Ближе к вечеру из-за повторного обстрела были ранены мужчина и женщина.

Лусине Баласян