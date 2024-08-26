Два человека пострадали при повторном обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения получили два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы.

По словам губернатора, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. «Бригадами скорой медицинской помощи доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается»,— написал господин Гладков в Telegram.

В результате обстрела в трех жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля.

При первом обстреле Шебекино сегодня, 26 августа, ранения получили два человека. Были повреждены семь многоквартирных домов, четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, социальный и коммерческие объекты. Кроме того, от прямого попадания снаряда загорелась «Газель».

Подробнее об атаках на Белгородскую область — в материале «Ъ» «Ракетная ночь».