ОАЭ потребовали от Франции предоставить Дурову консульские услуги

Объединенные Арабские Эмираты следят за делом арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова. МИД страны обратился к правительству Франции для предоставления ему консульских услуг. У предпринимателя есть гражданство России, ОАЭ, Франции, Сент-Китса и Невиса.

«В своем заявлении Министерство иностранных дел подчеркнуло, что приоритетом для ОАЭ является обеспечение благополучия граждан ОАЭ, защита их интересов и предоставление им всех видов поддержки»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, а затем помещен под арест (его продлили до 28 августа). Дело касается соучастия в 12 преступлениях, включая отказ от сотрудничества со следствием по делу о распространении детского порно, мошенничестве, наркоторговле. Посольство России во Франции сообщало, что запросило консульский доступ к предпринимателю, но французские власти «уклоняются от взаимодействия».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Уволок Дурова».

Лусине Баласян