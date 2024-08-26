Россияне знают про выход

Каждый второй (49%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считает, что в РФ нужно разрешить эвтаназию для неизлечимо больных. Этот показатель практически не меняется пять лет, а вот людей, которые выступают решительно против добровольного ухода из жизни, стало меньше: в 2019 году такую позицию занимали 40% респондентов, в 2024-м — 33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал результаты проведенного летом 2024 года опроса об отношении к эвтаназии среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Под эвтаназией, уточнили авторы опроса, они понимают «ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием)». Исследование показало, что скорее положительно относятся к эвтаназии 28% представителей российского общества, скорее отрицательно — 34%. Еще 30% заявили о нейтральном отношении. 8% не определились с позицией. Благосклонно к эвтаназии по большей части относятся россияне молодого и зрелого возраста (40%), жители городов (37%). Противников, напротив, отличает пожилой возраст — 60+ (47%). Любопытно также, что, как правило, они проживают в Северо-Кавказском федеральном округе и сельской местности (47% и 41% соответственно).

Те, кто положительно относится к эвтаназии, чаще всего воспринимают эту процедуру как возможность уйти из жизни без боли (34%) и как способ прекратить страдания неизлечимо больных пациентов (35%). Каждый пятый сторонник эвтаназии (19%) считает, что речь идет о личном выборе человека. Негативное отношение к практике эвтаназии чаще всего объясняется религиозными убеждениями (30%), еще 15% без каких-либо уточнений заявляют, что смерть должна быть обусловлена «естественными причинами».

Закон «Об основах охраны здоровья граждан» запрещает медработникам эвтаназию какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе путем прекращения мероприятий по поддержанию жизни пациента. ВЦИОМ спросил у своих респондентов, как они относятся к потенциальной легализации этой процедуры. Исследователи отмечают, что этот вопрос чаще, чем в 2019 году, вызывает у россиян затруднения. Если пять лет назад на него не мог ответить каждый десятый (10%), то сегодня — почти вдвое больше (18%). В то же время число сторонников этой меры осталось неизменным: как и пять лет назад, легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей поддерживает каждый второй опрошенный (49%; в 2019 году — 50%). Не поддерживает каждый третий (33%; 2019 году — 40%).

Наибольшую поддержку легализация добровольного ухода из жизни находит у молодежи 18–24 лет (74%). Мнения респондентов старше 60 лет разделились практически поровну: 39% выступают за легализацию эвтаназии тяжелобольных пациентов, 41% — против.

В 2019 году занимавшая в тот момент пост министра здравоохранения Вероника Скворцова высказала мнение, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию, для этого, по ее мнению, необходимо провести референдум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что ему неизвестно о рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет.

Речь о разработке законопроекта с процедурой эвтаназии заходила и ранее. В 2007 году председатель комитета по социальной политике Совета федерации Валентина Петренко рассказала “Ъ” о готовящемся проекте, согласно которому эвтаназия могла стать «выходом для особых больных, которые не имеют шансов на выздоровление». Однако эта идея не получила развития.

По мнению социолога, основателя центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, результаты опроса ВЦИОМа демонстрируют эклектичность представлений россиян: «У нас большинство поддерживают и эвтаназию, и аборты, и при этом идентифицирует себя как православные христиане».

Наталья Костарнова