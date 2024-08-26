Россияне знают про выход
Половина респондентов ВЦИОМа поддерживают легализацию эвтаназии
Каждый второй (49%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считает, что в РФ нужно разрешить эвтаназию для неизлечимо больных. Этот показатель практически не меняется пять лет, а вот людей, которые выступают решительно против добровольного ухода из жизни, стало меньше: в 2019 году такую позицию занимали 40% респондентов, в 2024-м — 33%.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
ВЦИОМ опубликовал результаты проведенного летом 2024 года опроса об отношении к эвтаназии среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Под эвтаназией, уточнили авторы опроса, они понимают «ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием)». Исследование показало, что скорее положительно относятся к эвтаназии 28% представителей российского общества, скорее отрицательно — 34%. Еще 30% заявили о нейтральном отношении. 8% не определились с позицией. Благосклонно к эвтаназии по большей части относятся россияне молодого и зрелого возраста (40%), жители городов (37%). Противников, напротив, отличает пожилой возраст — 60+ (47%). Любопытно также, что, как правило, они проживают в Северо-Кавказском федеральном округе и сельской местности (47% и 41% соответственно).
Те, кто положительно относится к эвтаназии, чаще всего воспринимают эту процедуру как возможность уйти из жизни без боли (34%) и как способ прекратить страдания неизлечимо больных пациентов (35%). Каждый пятый сторонник эвтаназии (19%) считает, что речь идет о личном выборе человека. Негативное отношение к практике эвтаназии чаще всего объясняется религиозными убеждениями (30%), еще 15% без каких-либо уточнений заявляют, что смерть должна быть обусловлена «естественными причинами».
Закон «Об основах охраны здоровья граждан» запрещает медработникам эвтаназию какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе путем прекращения мероприятий по поддержанию жизни пациента. ВЦИОМ спросил у своих респондентов, как они относятся к потенциальной легализации этой процедуры. Исследователи отмечают, что этот вопрос чаще, чем в 2019 году, вызывает у россиян затруднения. Если пять лет назад на него не мог ответить каждый десятый (10%), то сегодня — почти вдвое больше (18%). В то же время число сторонников этой меры осталось неизменным: как и пять лет назад, легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей поддерживает каждый второй опрошенный (49%; в 2019 году — 50%). Не поддерживает каждый третий (33%; 2019 году — 40%).
Наибольшую поддержку легализация добровольного ухода из жизни находит у молодежи 18–24 лет (74%). Мнения респондентов старше 60 лет разделились практически поровну: 39% выступают за легализацию эвтаназии тяжелобольных пациентов, 41% — против.
В 2019 году занимавшая в тот момент пост министра здравоохранения Вероника Скворцова высказала мнение, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию, для этого, по ее мнению, необходимо провести референдум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что ему неизвестно о рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет.
Речь о разработке законопроекта с процедурой эвтаназии заходила и ранее. В 2007 году председатель комитета по социальной политике Совета федерации Валентина Петренко рассказала “Ъ” о готовящемся проекте, согласно которому эвтаназия могла стать «выходом для особых больных, которые не имеют шансов на выздоровление». Однако эта идея не получила развития.
По мнению социолога, основателя центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, результаты опроса ВЦИОМа демонстрируют эклектичность представлений россиян: «У нас большинство поддерживают и эвтаназию, и аборты, и при этом идентифицирует себя как православные христиане».
В каких странах разрешена эвтаназия
Мировая практика
Активная эвтаназия (пациенту вводят смертельную дозу препарата) разрешена в девяти странах мира. Первой ее разрешили в Нидерландах в 2002 году после 30 лет обсуждения. Врач не имеет права предлагать эту процедуру, пациент сам должен дважды подать «добровольное, недвусмысленное и осознанное заявление» в специальную комиссию. Кроме того, необходимо согласие по крайней мере двух независимых медиков. В апреле 2023 года в стране сняли возрастные ограничения на эвтаназию — в том же году правом на добровольный уход из жизни воспользовались свыше 9 тыс. человек.
В Бельгии закон об эвтаназии вступил в силу также в 2002 году. Процедуре может подвергнуться человек старше 18 лет, чья болезнь не поддается лечению и вызывает постоянные физические или психологические страдания. Больной должен получить разрешение комиссии, которая состоит из восьми юристов и восьми медиков.
В США активная эвтаназия разрешена в нескольких штатах. Первым в 1998 году стал Орегон. Главное условие — неизлечимая болезнь, которая должна привести к смерти в течение шести месяцев. Пациент должен сделать одно письменное и два устных заявления. Лечащий врач и независимый медик выносят заключение о его вменяемости, после чего процедуру санкционирует департамент здравоохранения США. Смертельная доза медикаментов вводится самим больным.
Активная эвтаназия также разрешена в Люксембурге, Колумбии, Канаде, Испании, Новой Зеландии и некоторых регионах Австралии.
Различают эвтаназию и ассистированный суицид, когда врач выписывает рецепт на смертельную дозу лекарства тому, кто добровольно хочет уйти из жизни. Первой страной, разрешившей эту практику, стала Швейцария — там закон об ассистированном суициде действует с 1940-х годов. В стране действует несколько организаций, помогающих людям уйти из жизни. В 2007 году Федеральный трибунал Швейцарии вынес постановление, разрешающее психически больным людям кончать жизнь самоубийством с помощью лечащих врачей.