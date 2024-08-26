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Никто не выкупил дебиторскую задолженность «Тамбовспецмаша» за 178 млн рублей

Никто не заявился на торги по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш» (входит в петербургскую группу АТМ) на 198,2 млн руб. в сумме. В связи с этим тендер признали несостоявшимся, сообщил конкурсный управляющий должника Андрей Столяров.

На торги посредством публичного предложения были выставлены три лота общей стоимостью 178,4 млн руб. Речь идет о праве требования 117,4 млн руб. с АО «Агротехмаш», также входящего в группу АТМ, 78 млн руб. с ООО «Террамаш» Александра Петрова и 2,8 млн руб. с ООО «Инвестерр» Ильи Жукова. Все они находятся в процессе банкротства.

Ранее эти же лоты дважды выставлялись на продажу — без дисконта и за 178,6 млн руб. в сумме. Оба тендера не состоялись из-за отсутствия заявок.

АО «Тамбовспецмаш» признали банкротом в октябре 2021 года. В июне 2022-го бывший директор компании получил два с половиной года лишения свободы за невыплату зарплаты и злоупотребление полномочиями. Летом 2023 года ростовское ООО «Паллада» выкупило часть имущества «Тамбовспецмаша» за 334,5 млн руб.

В марте 2024 года стало известно, что российский дилер сельхозтехники ГК «Терра групп» и белорусский производитель «Гомсельмаш» запустили на площадке «Тамбовспецмаша» производство беспилотных комбайнов. Мощность предприятия должна составить до 600 единиц в год, инвестиции оцениваются в 5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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