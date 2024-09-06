«Выдача принудительных лицензий — мировая практика»

О том, почему выпуск исключительно дженериков не решает проблему с импортозамещением лекарств, “Ъ” рассказала директор по новым продуктам фармкомпании «Промомед» Кира Заславская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кира Заславская

Фото: Предоставлено «Промомед» Кира Заславская

Фото: Предоставлено «Промомед»

— «Промомед» в 2024 году зарегистрировал сразу несколько аналогов препаратов, в том числе находящихся под патентной защитой. Почему вы пошли на такой шаг?

— Приоритетом группы компаний «Промомед» является забота о здоровье пациентов. При этом «Промомед» соблюдает действующее законодательство, в том числе касающееся прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. Мы тщательно изучаем эти вопросы и не считаем, что нарушаем чьи-то действительные патентные права. И судебная практика, в которой участвует наша компания, подтверждает этот факт.

— Но из-за того, что «Промомед» ввел в оборот аналог ривароксабана — противотромботического средства,— владелец патента на препарат Bayer подала иск к вашей компании?

— Но, как видите, суд в обеспечительных мерах отказал Bayer. В отсутствие решения суда вообще некорректно говорить о каком-либо нарушении прав третьих лиц.

— Участвует ли «Промомед» в разработанной Минпромторгом программе «Продукты на полку», предусматривающей разработку аналогов на случай вывода с российского рынка оригинальных препаратов?

— Мы работаем над импортозамещением, готовы обеспечивать целым рядом препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Но хочу особо отметить, что механизм «Продукты на полку» интересен для компаний, специализирующихся только на выпуске дженериков. Но мы считаем, что истинное импортозамещение связано все-таки с инновационными решениями. На этом «Промомед» делает упор в разработках и в развитии компании.

— Разработанные вами аналоги тоже связаны с привнесением инноваций?

— Да, конечно. Мы не занимаемся производством копий. Например, наша «Квинсента» на основе семаглутида не является копией иностранного препарата. Мы разработали собственную технологию и вывели на рынок лекарственное средство с улучшенными параметрами качества и безопасности.

— Вы защищаете патентами свои разработки?

— В компании реализована стратегия патентной охраны. Мы либо получаем патенты, либо в некоторых случаях принимаем решение об охране своих разработок в режиме ноу-хау. Важно понимать, что патенты становятся общедоступны по истечении срока патентной охраны, а ноу-хау — нет, это технологические секреты компании, которые остаются у нее навсегда.

— «Промомед» — одна из немногих компаний, получивших разрешение правительства на выпуск дженерика защищенного патентами препарата. Речь как раз об «Оземпике». Контактируете ли вы с Novo Nordisk, владельцем оригинального средства? Выплачиваете ли компенсацию?

— Мы обратились Novo Nordisk с предложением выплачивать ей лицензионные платежи, но пока ответа нет.

— Как считаете, могут ли власти увеличить число выдачи принудительных лицензий на препараты, скажем, из перечня жизненно важных?

— Принудительная лицензия — общемировая практика. «Чемпионом» по применению данной меры являются США, где гораздо более развита судебная система, к этой норме давно привыкли, и эти случаи уже не привлекают внимания общественности. В нашей стране эта практика только развивается, поэтому все выглядит необычно. При этом в каждой стране алгоритм применения данной нормы всегда подчинен соблюдению интересов общества и государства.

Интервью взяла Полина Гриценко