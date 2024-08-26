Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько реально арендовать помещение в деловом кластере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Деловой квартал «Москва-Сити» — престижная локация для работы и жизни. Здесь строятся новые высотки, в том числе и с квартирами. В офисных башнях не много свободных вариантов, а в сегменте торговой недвижимости и вовсе дефицит. По данным экспертов компании NF Group, доля доступных к аренде площадей инфраструктурного ритейла за год в кластере «Москва-Сити» сократилась до рекордных показателей, менее 6%, это минимальное значение за пять лет. А в пяти комплексах и вовсе зафиксирована нулевая вакантность.

По данным брокеров, основная доля площадей инфраструктурного ритейла арендована заведениями общественного питания, у них почти треть всех торговых квадратных метров в «Сити». У спортивных клубов разного масштаба чуть меньше четверти. А операторы сферы услуг, ориентированные на обслуживание дневного трафика делового квартала, занимают 12% его торговых площадей. У продуктовых магазинов стабильно 7%, за год их доля не изменилась. Еще 5% метров у операторов сферы развлечений.

За шесть месяцев в «Москва-Сити» появилось 45 новых арендаторов инфраструктурного ритейла, отмечают эксперты, это на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Корректировка преимущественно связана с тем, что пул доступных к аренде площадей ограничен, и они менее ликвидны из-за своей удаленности от ключевых пешеходных потоков. Что касается арендных ставок, то они варьируются в диапазоне от 25 тыс. руб. до 120 тыс. руб. за квадратный метр в год, без учета налогов, но с учетом габаритов и расположения торговых пространств относительно пешеходного трафика.