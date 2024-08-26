Суд приговорил бывшего мэра Старого Оскола Сергиенко к 12 годам строгого режима

Свердловский районный суд Белгорода приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима и 20 млн руб. штрафа за получение взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы). Также ему в течение 10 лет запрещено работать в органах власти, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергиенко

Фото: администрация Старооскольского городского округа Александр Сергиенко

Фото: администрация Старооскольского городского округа

Как установил суд, с декабря 2017 года по апрель 2021 года Александр Сергиенко получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. метров. Общая стоимость услуг и имущества оценивается более чем в 31 млн руб. Они выделялись для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство», отметили в прокуратуре.

Александр Сергиенко возглавлял Старый Оскол в 2018–2021 годах. Затем он руководил АО «Газпром газораспределение Белгород». По подозрению во взяточничестве на прежнем посту он был задержан в марте 2023 году, вскоре после этого уволился. Уголовное дело управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило по материалам областного управления ФСБ. С момента задержания подозреваемый находился под стражей.

Вину он не признал. «Я не виновен ни по одному из эпизодов обвинения. Меня оговорили мои друзья. Я признаю, что занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Все свидетели обвинения выступали, по сути, свидетелями защиты, кроме двух моих бывших друзей. Якобы переданные взятки — по сути, несколько сделок между товарищами, про которые все стороны знают. У Гринякина передо мной имеется долг в 40 тыс. долларов США. Есть договор, по которому я должен был Глазкрицкому 8 млн руб., о нем было известно следствию»,— заявил в последнем слове перед вынесением приговора Александр Сергиенко (цитата по изданию Fonar.TV).

В этом году также была осуждена бывшая заместитель Александра Сергиенко Зинаида Анпилова. Старооскольский горсуд в мае приговорил ее к восьми с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 19 млн руб. и десятилетним запретом на работу в органах власти за получение от гендиректора «Стройинжиниринг» Анны Ульяновой взятки в виде квартиры стоимостью около 3,8 млн руб. за «общее покровительство по службе» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На стадии предварительного расследования она вину признавала. Белгородский облсуд в июле смягчил Зинаиде Анпиловой наказание до шести лет условно, отметив ее раскаяние, предпенсионный возраст, необходимость ухаживать за малолетним ребенком и матерью, а также участие ее супруга в специальной военной операции России на Украине. Прокуратура направила кассационное представление на решение облсуда.

Александр Прытков, Воронеж