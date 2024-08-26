«Транснефть» выиграла иск против «Роснефти» на 4,7 млрд руб.

Суд удовлетворил требование «Транснефти» о взыскании с «Роснефти» (MOEX: ROSN) свыше 4,78 млрд руб. Иск касался договора о строительстве второй ветки трубопровода Тихорецк—Туапсе.

Иск был подан в конце августа 2023 года. Его детали на сайте Арбитражного суда не приводятся, так как он рассматривался в закрытом режиме

«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в судебной карточке. Компании пока не комментировали решение.

На заседании по делу, состоявшемся в ноябре 2023 года, выяснилось, что иск связан со строительством новой ветки нефтепровода Тихорецк—Туапсе-2 в Краснодарском крае. Она предназначена для прокачки дополнительных объемов на НПЗ «Роснефти». В январе 2024-го компания подала встречный иск с требованием взыскать с «Транснефти» 6,1 млрд руб. убытков.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ространсконфликт».

Лаура Кеффер