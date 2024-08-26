Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Транснефть» выиграла иск против «Роснефти» на 4,7 млрд руб.

Суд удовлетворил требование «Транснефти» о взыскании с «Роснефти» (MOEX: ROSN) свыше 4,78 млрд руб. Иск касался договора о строительстве второй ветки трубопровода Тихорецк—Туапсе.

Иск был подан в конце августа 2023 года. Его детали на сайте Арбитражного суда не приводятся, так как он рассматривался в закрытом режиме

«Иск удовлетворить полностью»,— говорится в судебной карточке. Компании пока не комментировали решение.

На заседании по делу, состоявшемся в ноябре 2023 года, выяснилось, что иск связан со строительством новой ветки нефтепровода Тихорецк—Туапсе-2 в Краснодарском крае. Она предназначена для прокачки дополнительных объемов на НПЗ «Роснефти». В январе 2024-го компания подала встречный иск с требованием взыскать с «Транснефти» 6,1 млрд руб. убытков.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ространсконфликт».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...