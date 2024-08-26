Продолжительность рабочего дня россиян достигла максимума за 11 лет

В 2023 году россияне в среднем тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю. Это стало максимальным показателем с 2014 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Женщины впервые за 11 лет стали работать больше 37 часов в неделю, мужчины работают по 39 часов 12 минут. Ежедневно граждане тратят на работу 7 часов 38 минут. По итогам первого квартала 2024-го россияне в среднем трудились по 38 часов 28 минут в неделю. При этом снижается доля тех, кто перерабатывает: в прошлом году она составляла 4,5%, сейчас — 4,15%.

Самой трудозатратной работой в 2023 году Росстат счел «транспортировку и хранение» — в этой сфере работе посвящают 39 часов 18 минут в неделю (7 часов 51 минуту в день). Далее идут продавцы, механики и работники обрабатывающих отраслей промышленности (39 часов 6 минут в неделю). Из должностей рекордсменами стали операторы станков и машин, сборщики и водители (39,5 часа), руководители, а также квалифицированные специалисты в промышленности, строительстве и транспортной сфере (39 часов 6 минут).

При этом, по подсчетам Росстата, увеличиваются и доходы россиян. Во втором квартале текущего года они в среднем на душу населения составили 58 191 руб., что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на рекордные 9,6%. Минтруд связал увеличение продолжительности отработанного времени с ростом загрузки производственных мощностей.

В июле глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил изменения в Трудовой кодекс, чтобы обязать работодателей «четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников» и ограничить время ненормированной работы 120 часами в год. Как показало исследование «МТС Travel» и НН.ru, 80% сотрудников регулярно работают во время отпуска. Из них почти половина не включаются в процессы полноценно, но остаются на связи с коллегами.

Что происходит на российском рынке труда в условиях дефицита кадров — в материале «Ъ» «Продай друга».

Лаура Кеффер