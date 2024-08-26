Продай друга

В России в условиях дефицита кадров растет доля компаний, привлекающих новых сотрудников по рекомендациям уже работающих в них. При успешном трудоустройстве кандидата участникам таких реферальных программ выплачивается вознаграждение в размере до 40 тыс. руб. Доля вакансий, которые закрываются таким образом, достигает сейчас 30%. Работодатели, судя по их отзывам, зачастую считают таких «приведенных» сотрудников более лояльными и эффективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным сервиса «Авито.Работа», за последний год работодатели стали почти на треть (на 29%) чаще указывать при публикации вакансий наличие реферальных (продвижение через рекомендации) программ. Сейчас доля таких объявлений составляет 13% от общего числа вакансий, размещенных на этой платформе. Поясним, в данном случае речь идет о корпоративных программах, по которым выплачивается вознаграждение сотрудникам, привлекающим для работы в компании своих друзей и знакомых.

Увеличение интереса компаний к нестандартным способам привлечения сотрудников связано с дефицитом кадров.

Сейчас уровень безработицы в РФ составляет рекордно низкие 2,4%. О наличии в компании реферальной программы по привлечению персонала в ходе опроса «Авито.Работы» чаще других говорили специалисты из банковской и инвестиционной сфер (61%), маркетинга, рекламы и PR (49%), страхования (43%), транспорта и логистики (42%), онлайн-торговли (38%), промышленности и автомобильного бизнеса (по 35%).

Среди тех, кто сообщил о наличии у их работодателя реферальной программы, более половины (54%) — приняли в ней участие и четверть (26%) — успешно нашли новых сотрудников. 18% опрошенных сами трудоустроились благодаря программе.

Средняя сумма вознаграждения за привлечение одного нового сотрудника, как следует из данных опроса, равна 21,5 тыс. руб. Самые большие выплаты предлагают организации из сфер маркетинга, рекламы и PR (42 тыс. руб.), IT (39 тыс. руб.), фитнеса и красоты (36 тыс. руб.), образования и науки (35,8 тыс.), а также из банковского и инвестиционного секторов (35,3 тыс. руб.).

С помощью таких программ найма компании могут закрывать до трети своих потребностей в новых сотрудниках.

Например, в АО БЭСК, внедрившем реферальную программу в этом году, с ее помощью закрыли 25–30% открытых вакансий, в компании «Систэм Электрик» — до 20%. При этом, как подчеркивает HR-эксперт Александра Богомаз, такие уровни не предел, например, в США показатель может достигать 65%. «Более низкая результативность реферальных программ в РФ обусловлена двумя причинами — недостаточно высоким вознаграждением для сотрудников, инициирующих трудоустройство, и невысоким уровнем организации процесса работы с такими кандидатами внутри компании при найме»,— отмечает эксперт.

HR-директор компании НОТА Кристина Соколова считает, что такие программы носят скорее имиджевый характер, работают на лояльность сотрудников, а также позволяют им зарабатывать, выполняя не только свои прямые обязанности. «У нас в компании процент закрытия вакансий через программы "Приведи друга" небольшой — в среднем 7% от общего показателя»,— говорит она.

Впрочем, отмечают HR-специалисты, даже если с помощью реферальных программ в компанию приходит меньшая часть сотрудников, они зачастую оказываются наиболее ценными. «Преимущество программы состоит в том, что в компанию приводят уже лояльных сотрудников, которые имеют представление о ее культуре и особенностях работы, их адаптация происходит гораздо быстрее»,— говорит заместитель генерального директора по работе с персоналом «Систэм Электрик» Кира Беломыльцева.

Рекомендованные кандидаты быстрее вливаются в коллектив, новичок демонстрирует эффективные результаты уже в самом начале трудовой деятельности, пояснили “Ъ” в пресс-службе компании «Северсталь». «Люди, пришедшие в компанию через реферальную программу, чувствуют двойную ответственность — и перед работодателем, и перед своим другом, который их порекомендовал. Это, безусловно, отражается на их производительности»,— отмечает замгендиректора по управлению персоналом компании «Русал» Наталья Альбрехт.

Анастасия Мануйлова