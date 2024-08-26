Над Брянской областью сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны в ночь на 26 августа отражали атаку над Брянской областью. Сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Белгородской области в ночь на 26 августа два человека пострадали при ударе по автомобилю с использованием FPV-дрона, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Ранены мужчина и 17-летняя девушка. 25 августа в Белгородской области как минимум шесть человек погибли при ударах по поселку Ракитное и Соловьевка.

Брянская и Белгородская область часто подвергаются атакам со стороны Украины. В регионах введен режим контртеррористической операции и действует средний уровень реагирования.

Леонид Уварчев