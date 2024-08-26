В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона

В Белгородской области автомобиль с мирными жителями подвергся атаке с использованием FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадали мужчина и 17-летняя девушка.

Машина была атакована на дороге Красная Яруга—Вязовое. Автомобиль полностью сгорел. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и различные осколочные ранения. Им оказали первую помощь в Краснояружской ЦРБ. Несовершеннолетнюю госпитализируют в детскую областную клиническую больницу, мужчину — в городскую больницу Белгорода.

Белгородская область часто подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. В ночь на 25 августа при обстреле поселка Ракитное пять человек погибли, 13 пострадали. Днем еще один человек погиб при атаке БПЛА по селу Соловьевка Белгородского района.

Об обстреле поселка Ракитное — в материале «Ъ» «Ракетная ночь».

Леонид Уварчев