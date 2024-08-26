Алмазам огранили санкции

Вслед за ЕС Минфин США уточнил правила поставок российских алмазов в условиях санкций. Ограничения не будут распространяться на алмазы от 1 карата и ювелирные изделия с бриллиантами, вывезенные из РФ до 1 марта, а на алмазы весом от 0,5 карата — до 1 сентября. Это облегчит бизнес трейдеров, которые могли не успеть реализовать купленные до санкций российские алмазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новые лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) позволят поставлять в США российские алмазы, отправленные в том числе в Индию для огранки до 1 марта 2024 года. Об этом 25 августа сообщило отраслевое агентство Rapaport.

OFAC в пятницу выдало две лицензии, разъясняющие правила для алмазов российского или неизвестного происхождения, купленных до вступления в силу санкций США 1 марта.

Одна лицензия позволяет импортировать ювелирные изделия с бриллиантами, вывезенные из РФ до 1 марта. Вторая лицензия разрешает импорт алмазов весом от 1 карата, вывезенных из РФ до 1 марта, а алмазов весом от 0,5 карата — до 1 сентября.

Санкции США запрещают ввоз с 1 марта российских алмазов весом от 1 карата, в том числе тех, которые подверглись обработке в иных странах. С 1 сентября запрет расширится на алмазы от 0,5 карата. По данным Rapaport, на США приходится более 50% мирового спроса на алмазы.

Лицензии OFAC соответствуют «дедушкиной оговорке» (grandfather clause). Подобное уточнение в конце июня выпустила Еврокомиссия, сообщив, что санкции ЕС не распространяются на бриллианты, находившиеся в ЕС или иной стране, кроме РФ, либо были огранены вне РФ до вступления в силу запрета на российские алмазы с 1 января. Как поясняли аналитики Альфа-банка, существует большой рынок вторичных бриллиантов и определенный уровень запасов в системе, доля в которой российских камней «значительная» с учетом доли российских алмазов на мировом рынке.

Вопрос «дедушкиной оговорки» важен для дилеров, торгующих алмазами на международном рынке, отмечали в Rapaport.

Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт весной призывал в письме в OFAC вывести из-под санкций российские алмазы, купленные до 1 марта. Сделки с алмазами из РФ, проданными до начала военных действий на Украине, не приведут к какому-либо перемещению средств в Россию, пояснял он. В Антверпенском всемирном алмазном центре также отмечали, что распространение санкций на купленные до их введения российские алмазы наложит «несправедливое и тяжелое финансовое бремя» на алмазные компании, не оказав существенного влияния на доходы РФ.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов говорит, что складывается ощущение, что De Beers закупилась российскими бриллиантами и алмазами для перепродажи, но не успела их реализовать. В De Beers ранее предлагали странам G7 ввести годовой переходный период на запрет импорта бриллиантов весом от 0,5 карата, чтобы дать отрасли время адаптироваться.

В БКС отмечали, что пока санкции против российских алмазов не оказывают заметного влияния, так как сложно точно отследить происхождение камней. Основной слабостью мирового алмазно-бриллиантового рынка в компании считают затяжное падение цен и слабый спрос.

Как следует из опубликованной Кимберлийским процессом статистики, в 2023 году добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. Ключевой покупатель российских алмазов — Индия — в 2023 году сократил импорт на 11%, до 128 млн карат, на фоне высоких запасов и удорожания кредитов, за счет которых финансируется 50% всех закупок в гранильном сегменте (см. “Ъ” от 3 июля).

Анатолий Костырев, Евгений Зайнуллин