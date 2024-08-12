В алмазах отразились цены

Негативная конъюнктура мировой алмазно-бриллиантовой отрасли сказывается на крупнейшем добытчике алмазов в РФ АЛРОСА (MOEX: ALRS). За первую половину 2024 года компания отчиталась о снижении выручки на 4,6%, до 179 млрд руб., и сокращении операционной и чистой прибыли. Аналитики пересматривают прогнозы по финансовым показателям АЛРОСА и по итогам года в условиях снижения цен и слабого спроса на алмазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в России, отчиталась о сокращении выручки и прибыли по итогам первой половины 2024 года. Так, выручка компании снизилась на 4,6% год к году, до 179,46 млрд руб., операционная прибыль — в 1,94 раза, до 37,83 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 34%, до 36,62 млрд руб.

Оценочная EBITDA компании за период сократилась на 38% год к году, до 53 млрд руб., а рентабельность по EBITDA упала с 46% до 30%, подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций».

По итогам первой половины 2023 года АЛРОСА получила выручку на уровне первых шести месяцев 2022 года и отчиталась о снижении прибыли год к году. За весь 2023 год выручка выросла на 9%, до 322,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 15%, до 85,2 млрд руб. В 2022 году компания финансовую отчетность не публиковала. В апреле 2022 года АЛРОСА была включена в SDN-List Минфина США. Также находится под санкциями ЕС. Кроме того, российские алмазы и бриллианты от 1 карата запрещены к ввозу в страны G7.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что мировые цены на алмазы в течение первой половины 2024 года снизились и уровень выручки АЛРОСА, вероятно, связан с ростом реализации алмазов. Себестоимость продаж компании выросла на 14,1% год к году, до 114,09 млрд руб., преимущественно за счет движения запасов алмазов, отмечает аналитик. На 30 июня запасы алмазов АЛРОСА оценивались в 57,38 млрд руб. против 84,26 млрд руб. годом ранее. Кроме того, говорит господин Худалов, АЛРОСА понесла расходы в 10,3 млрд руб., характер которых не раскрывается.

В «БКС Мир инвестиций» отмечают, что цены на алмазы с начала года снизились примерно на 11% в условиях сокращающегося спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в мире и, в частности, в Китае. Цены на бриллианты упали на 35% с начала года и достигли минимальных значений за многие годы, приводят в компании данные Rapaport. Помимо ограниченного спроса аналитики объясняют динамику цен высокими запасами у индийских огранщиков. С учетом ожиданий дальнейшего снижения цен на алмазы аналитики «БКС Мир инвестиций» снизили прогноз по выручке АЛРОСА по итогам 2024 года до $3,95 млрд (355,1 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник), а по итогам 2025 года — до $3,46 млрд (311 млрд руб.).

Максим Худалов отмечает, что пока алмазы дешевеют и спрос на них вряд ли восстановится до конца года. «Здесь даже не поможет потенциальное снижение ставки ФРС США, поскольку эффект от него вряд ли будет достаточным для оживления ситуации на рынке»,— говорит он.

В «БКС Мир инвестиций» среди угроз восстановления спроса на алмазы называют смену предпочтений у нового поколения потребителей, рост спроса на золото в Китае и популярности искусственных камней, которые стоят на 90% дешевле натуральных.

АЛРОСА на фоне сложной ситуации на своем основном рынке расширяет присутствие в золотодобыче. В июле группа сообщила о выкупе у «Полюса» оператора Дегдеканского золоторудного месторождения с разведанными запасами, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, примерно в 100 тонн золота (см. “Ъ” от 1 июля). Стоимость сделки — 5,44 млрд руб., сообщила АЛРОСА в отчетности. Группа планирует приступить к добыче в 2027 году. По оценкам «БКС Мир инвестиций», из-за роста вложений в разработку Дегдеканского золоторудного месторождения и другие проекты в следующие четыре-пять лет инвестиции АЛРОСА будут выше средних за последние пять лет на 40–60%, что ограничит свободный денежный поток.

Анатолий Костырев, Евгений Зайнуллин