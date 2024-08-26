Мазут вам не тут

Российские НПЗ в августе резко увеличили экспорт мазута, который теперь стремится к рекордным значениям этого года. За первые 23 дня месяца РФ экспортировала 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 200 тыс. тонн превышает объем поставок в июле. Объем вывоза растет после увеличения нефтепереработки, в том числе в связи с выходом из ремонтов ряда российских НПЗ. Крупнейшими импортерами российского мазута стали Китай, Индия, а также Саудовская Аравия, которая использует этот нефтепродукт для нужд электрогенерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспорт мазута из РФ в августе претендует на самый высокий уровень за текущий год, следует из данных Kpler за первые 23 дня месяца. По данным аналитической компании, РФ экспортировала за этот период около 1,1 млн б/с мазута, тогда как в июле за рубеж вывозилось около 900 тыс. б/с. Примерно половина августовского экспорта пришлась на поставки из балтийского порта Усть-Луга.

Крупнейшим импортером российского мазута стал Китай, на который предварительно пришлось около 20% августовских поставок, или примерно 220 тыс. б/с.

Еще в июле КНР и Саудовская Аравия импортировали примерно по 190 тыс. б/с, резко нарастив закупки относительно прошлых месяцев. Второй по величине импортер — Индия увеличила закупки в августе в 1,5 раза год к году, до более чем 150 тыс. б/с. Импорт мазута со стороны Саудовской Аравии пока находится на уровне 110 тыс. б/с.

До 2022 года крупнейшим покупателем российского мазута были США. В 2021 году, по данным Kpler, США в среднем импортировали 300 тыс. б/с мазута из РФ. В марте 2022 года США ввели эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в ответ на начало военных действий на Украине.

Российские нефтекомпании наращивают экспорт мазута в условиях рекордной для этого года загрузки нефтеперерабатывающих заводов (см. “Ъ” от 19 августа). В том числе нефтепереработка увеличивается на Новошахтинском НПЗ и Туапсинском НПЗ, которые ранее в этом году снижали загрузку вследствие атак беспилотников. По предварительным данным, переработка нефти в августе может достигнуть около 5,5 млн б/с.

С начала года стоимость мазута на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 45%, до 32,2 тыс. руб. за тонну. Российские НПЗ производят более 40 млн тонн мазута в год, из которых экспортируется около 80%, остальное приходится на внутреннее потребление.

Индия мощно нарастила закупки российского мазута, отмечает Виктор Катона из Kpler. По его словам, самая крупная нефтеперерабатывающая компания в стране — Reliance — при необходимости использует импортный мазут в качестве сырья для вторичной нефтепереработки. Китай также наращивает импорт российского мазута, напоминает аналитик. По его словам, после того как азиатские крэк-спреды (на высокосернистый мазут разница между ценой нефти и этого нефтепродукта) выросли летом до минус $3–4 за баррель к эталонному сорту Dubai, интерес НПЗ Китая к мазуту сократился. Но сейчас крэк-спред для мазута вернулся к весенней норме — около минус $7 за баррель к Dubai, говорит господин Катона. Саудовская Аравия, поясняет он, продолжает покупать нефтепродукт для нужд собственной электрогенерации, дополняя триаду традиционных покупателей российского мазута.

Увеличение объемов экспорта связано в первую очередь с выходом из ремонтов российских НПЗ, добавляет Максим Малков из Kept. По его словам, импортеры используют российский мазут в первую очередь для выработки электроэнергии в периоды пикового потребления в условиях высоких летних температур, когда резко возрастает потребность в кондиционировании воздуха. Саудовская Аравия, уточняет эксперт, каждый год в сезон пиковой жары наращивает импорт топочного мазута, поскольку других генерирующих мощностей для покрытия пиков в стране недостаточно. Китай, по его словам, импортирует мазут и нафту преимущественно для дальнейшей переработки.

Дмитрий Козлов