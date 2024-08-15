На октану выше

По данным “Ъ”, Белоруссия на этой неделе возобновила экспорт бензина АИ-95 на российский рынок. Так, 12–14 августа на долю топлива белорусского производства пришлось до 3,7% продаж АИ-95 на СПбМТСБ. Поставки из этой страны в РФ не носят регулярного характера, но могут позволить на время улучшить ситуацию с предложением на бирже. Эксперты связывают возвращение белорусского топлива с ростом цен в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белоруссия вернулась на этой неделе к поставкам бензина на СПбМТСБ после месячного перерыва, рассказали собеседники “Ъ” в нефтяной отрасли. Так, 12–14 августа в сутки продавалось суммарно по 360–600 тонн АИ-95 и 180 тонн АИ-100 с двух базисов — приграничных станций Злынка и Красное в Брянской и Смоленской областях. На эти поставки пришлось до 3,7% от общего объема реализации АИ-95 на бирже. До этого продажи белорусского топлива осуществлялись в первой половине июля.

Поставки белорусского топлива в РФ носят дискретный характер. По данным Reuters, в июне Белоруссия поставила на российский рынок по железной дороге 32,7 тыс. тонн дизтоплива и 8,7 тыс. тонн бензина. В мае было отгружено 9,9 тыс. тонн бензина.

В основном Белоруссия, которая не может отправлять топливо в Европу из-за санкций, поставляет нефтепродукты по железной дороге для дальнейшей перевалки из российских портов.

По оценкам Reuters, из балтийского порта Усть-Луга в июне экспортировано 231,4 тыс. тонн белорусского бензина.

С конца 2022 года белорусские НПЗ начали поставлять топливо на СПбМТСБ через государственного российского трейдера «Промсырьеимпорт», схему поставок описывал “Ъ” (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). Заводы поставляют топливо в адрес «Промсырьеимпорта», который впоследствии реализует приобретенные объемы через российскую биржу. Для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета РФ. По итогам 2022 года и 2023 года «Промсырьеимпорт» получил по 1 млрд руб., следует из отчетности компании.

Белоруссия возобновила продажи на бирже на фоне высоких цен на АИ-95 и АИ-100 в РФ.

Оптовая стоимость АИ-100 уже превышает 100 тыс. руб. за тонну. 14 августа цены АИ-95 на СПбМТСБ после двух дней снижения вновь перешли к росту, увеличившись на 0,5%, почти до 72,8 тыс. руб. за тонну. Котировки на эту марку бензина остаются близки к максимальным значениям этого года, которые были достигнуты в июле на фоне высокого спроса на топливо.

Правительство РФ 14 августа продлило ограничения на экспорт бензина до конца 2024 года, пока предполагается, что они будут сняты досрочно. Фактически Минэнерго предлагало распространить запрет до конца октября. Российские компании не экспортируют АИ-95, а рост его стоимости собеседники “Ъ” в отрасли связывают прежде всего с неспособностью НПЗ удовлетворить высокий спрос.

В 2023 году Белоруссия поставила в Россию 45 тыс. тонн бензина и 270 тыс. тонн дизтоплива, в январе—июле 2024 года — 40 тыс. тонн и 120 тыс. тонн соответственно, подсчитали в «Петромаркете». По мнению исследовательской группы, экономической базой для наращивания импорта АИ-95 из Белоруссии в РФ стал уровень оптовых цен на продукт на российском рынке, который находится на весьма комфортном для предприятий уровне. Бензин торгуется с премией в 13 тыс. руб. за тонну к уровню экспортной альтернативы российских НПЗ (с учетом выплат в адрес НПЗ по демпферу). Наличие такой премии означает, что поставка АИ-95 на российский рынок становится очень привлекательной, в том числе для белорусских НПЗ, заключают в «Петромаркете».

Дмитрий Козлов