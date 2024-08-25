Reuters: Нетаньяху поспорил с переговорщиками Израиля из-за уступок «Хамасу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорил с членами израильской делегации, ведущей переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на источник. Премьер отказался уступать в вопросе контроля ЦАХАЛа над Филадельфийским коридором (отделяет анклав от Египта), в то время как переговорщики просят смягчить позицию.

По данным Reuters, Биньямин Нетаньяху согласился переместить одну из позиций израильских войск на несколько сотен метров, но требует сохранить общий контроль над границей протяженностью около 14 км. «Премьер-министр настаивает на сохранении этих условий, несмотря на давление со стороны некоторых участников переговорной группы, которые готовы выйти из нее»,— рассказал собеседник агентства.

Channel 12 сообщал, что после предыдущего раунда переговоров 22 августа Биньямин Нетаньяху раскритиковал израильских переговорщиков за готовность пойти на серьезные компромиссы. Вопрос контроля израильских войск над коридором Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части) и Филадельфийским коридором — одно из основных препятствий для подписания сделки. «Хамас» настаивал на выводе израильских войск с территории анклава. Следующие переговоры состоятся 25 августа в Каире.