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Коммерсантъ FM
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СМИ: Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер

Основатель Telegram Павел Дуров после прибытия во Францию из Азербайджана планировал провести в Париже как минимум один вечер и поужинать, сообщили AFP и Le Figaro со ссылкой на источники. По словам одного из следователей, предприниматель прибыл в Париж, зная, что был в розыске, «из-за чувства безнаказанности».

Павел Дуров в 2016 году

Павел Дуров в 2016 году

Фото: Albert Gea / Reuters

Павел Дуров в 2016 году

Фото: Albert Gea / Reuters

Как пишут СМИ, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в промежутке между 19:30 и 20:00 по местному времени (между 20:30 и 21:00 мск). В момент задержания его сопровождали охранник и женщина. AFP называет ее ассистенткой.

Чем известен Павел Дуров

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После задержания Павла Дурова, имеющего французское гражданство, поместили под стражу. Разбирательство касается отсутствия модерации в Telegram и отказа от сотрудничества с французскими властями в рамках расследования торговли наркотиками, мошенничества, отмывания денег. Посольство России во Франции запросило консульский доступ к предпринимателю.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров оказался за стеной».

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