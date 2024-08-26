Дебаты без кандидатов

Подавляющее большинство глав регионов, которые участвуют в сентябрьских выборах, отказались дебатировать со своими соперниками в рамках бесплатного эфирного времени на местных телеканалах. Они ссылаются на плотный график, подготовку к отопительному сезону, помощь бойцам на передовой и другие «рабочие причины». Не стал манкировать словесным поединком только врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Беспрозванных пока остается единственным из действующих глав регионов, согласившимся подебатировать со своими соперниками по губернаторским выборам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Алексей Беспрозванных пока остается единственным из действующих глав регионов, согласившимся подебатировать со своими соперниками по губернаторским выборам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По подсчетам “Ъ”, 20 из 21 главы региона, баллотирующихся на прямых выборах 8 сентября, решили не проводить «совместных агитационных мероприятий» со своими оппонентами. От дебатов отказались в том числе и действующие губернаторы, которые пять лет назад имели такой опыт, например глава Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия», ЕР). В 2019 году тогда еще врио главы республики поучаствовал в «политическом ток-шоу "Антидебаты"», собравшем в одной студии одновременно восемь кандидатов. Однако на этот раз у господина Хабирова оказался «очень плотный график», рассказал “Ъ” представитель его предвыборного штаба Тагир Шарафутдинов. Избиратели и без того «знают про все, что происходит, из СМИ», добавил он: «Все, что достигнуто (за время правления Радия Хабирова.— “Ъ”), у всех на виду».

Российское избирательное законодательство формально не предусматривает именно дебатов: вместо них на местных телеканалах проходят «совместные агитационные мероприятия».

Кандидаты имеют право выступить по заранее оговоренной теме, но вопросов друг другу задавать не должны. Впрочем, в рамках конкурентных кампаний даже такие «дебаты» могут носить острый полемический характер. Так было, например, на выборах главы Хакасии в 2023 году, где сошлись губернатор-коммунист Валентин Коновалов и выдвинутый ЕР депутат Госдумы Сергей Сокол.

Примеру башкирского коллеги последовали главы Санкт-Петербурга и Сахалинской области Александр Беглов и Валерий Лимаренко (оба баллотируются от ЕР), которые пять лет назад в статусе врио тоже принимали участие в дебатах. В пресс-службах петербургского градоначальника и сахалинского губернатора не ответили на вопросы “Ъ” о причинах такого решения.

Неучастие в дебатах губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (ЕР) его пресс-служба объяснила “Ъ” «напряженным рабочим графиком, который расписан уже до октября». В него, в частности, входят «вопросы социально-экономического развития региона, обеспечения безопасности жителей в условиях атак БПЛА, оказания помощи именным подразделениям в зоне СВО, а также жителям Курской области, размещенным в пунктах временного размещения». «Есть работа, которая должна быть сделана, и она в приоритете»,— добавили в пресс-службе. У главы Забайкальского края Александра Осипова (баллотируется в порядке самовыдвижения) тоже не хватает времени, но по другим причинам: ему необходимо следить за подготовкой региона к отопительному сезону и сдачей объектов социальной инфраструктуры, пояснили “Ъ” в пресс-службе краевого правительства.

Отказались от дебатов и почти все «новички» губернаторского корпуса.

Например, у врио главы Республики Алтай Андрея Турчака (ЕР) «очень плотный график рабочих поездок по районам и встреч с жителями», рассказал “Ъ” пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. Любопытно, что примеру господина Турчака последовали оба его соперника — депутат Госсобрания (парламента) региона Олег Добрынин («Родина») и экс-депутат Александр Кириллов (ЛДПР). Аналогичная ситуация сложилась в Кемеровской области: ни один из пяти кандидатов, включая врио губернатора Илью Середюка (ЕР), в студию телекомпании «Кузбасс» пока ни разу не пришел. Образовавшиеся окна в эфире приходится закрывать другим контентом. В пресс-службе господина Середюка на запрос “Ъ” не ответили.

Особая ситуация сложилась на выборах главы Курской области, на части территории которой с 6 августа ведутся боевые действия против вторгшихся подразделений вооруженных сил Украины. Как пояснили “Ъ” в избирательной комиссии региона, все четверо кандидатов, в том числе врио губернатора Алексей Смирнов (ЕР), отказались от любой агитации.

Пока единственным, кто принял участие в дебатах, стал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (ЕР).

Он трижды — 19, 21 и 23 августа — посетил студию телеканала «Калининград» и обсудил с тремя своими оппонентами вопросы транспортной безопасности эксклава, доступности здравоохранения и развития экономики.

Похожая картина и на довыборах в Госдуму, которые проходят в Хакасии, Брянской и Ростовской областях. В них принимают участие бывшие члены правительства РФ — экс-министры энергетики и спорта Николай Шульгинов (самовыдвиженец) и Олег Матыцин (ЕР), а также бывший вице-премьер Виктория Абрамченко (ЕР). Первые двое в дебатах не участвуют, зато госпожа Абрамченко исправно на них ходит.

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, слабый интерес губернаторов к дебатам объясняется «референдумным» характером избирательных кампаний. Исключение в лице Алексея Беспрозванных связано с позицией его предшественника — бывшего губернатора, а ныне министра промышленности и торговли Антона Алиханова, который считал важным участие в дебатах, полагает эксперт: «В Калининградской области особая политическая культура: там больше демократичности, "европейскости"». Различие в подходах к дебатам бывших членов правительства господин Минченко объясняет разным целеполаганием: если Николай Шульгинов и Олег Матыцин воспринимают переход в Госдуму как аппаратное назначение, то Виктория Абрамченко «пытается позиционировать себя как публичный политик».

Андрей Прах; корсеть “Ъ”